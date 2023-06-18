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立委參選人賴坤成：綠營有股力量想換他 絕不會被打到

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
賴坤成表示，一定會堅持到底，不會被人輕易打倒，「藍綠都換不了我！」記者卜敏正／攝影
賴坤成表示，一定會堅持到底，不會被人輕易打倒，「藍綠都換不了我！」記者卜敏正／攝影

民進黨提名台東縣區域立委參選人賴坤成，近日被影射有性平及歧視懷孕員工，賴坤成表示，除要求黨中央公平調查，也聽北部友人提醒「要小心來自綠營打賴、換賴坤成力量」，但他強調，「藍綠都換不了我！」

賴坤成昨參加民進黨2024總統參選人賴清德副總統，「台東信賴台灣之友會」成立大會，針對他個人性平、人事等匿名爆料，他直言從去年至今，台灣的兩性關係比兩岸關係更受重視，他也追求兩性平權，但這段時間，覺得有些事無限上綱，已逼退了林飛帆，現在又有人想逼退賴坤成。

「這對我公平嗎？」賴坤成說，他的個性本來就熱情、不拘小節，原認為當事人沒有提出申訴，不用太在意，但發覺最近以訛傳訛、謠言發酵，還有媒體人在帶風向，有人在網路上謠傳，讓很多人誤以為真。

他強調，整件事只是工作上的適任與否，和性別歧視完全沒關係，請不要造謠，「更不要張冠李戴抹黑賴坤成」。

賴坤成說，最近還有人表示，「應採高道德標準、退選」，選舉不是兒戲，他是經過黨內初選勝出、獲得相親肯定，才有機會代表民進黨來參選，希望某些些人不要將事件無限上綱，他一定會堅持到底，不會被人輕易打倒，「藍綠都換不了我！」

賴坤成 民進黨 台東

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