國民黨中正萬華立委提名仍有變數 黨中央下周討論民調爭議

台北市國民黨第五選區（萬華、北中正）立委提名，因2份民調結果差異過大引人疑竇，延後提名時程。北市黨部主委黃呂錦茹今說，下周黨中央會開始討論，提名時間也不確定，要看黨中央如何解讀民調，2家民調公司也要解釋為何會有如此大的差異，不確定何時能提名。

萬華、北中正是國民黨的艱困選區，市議員應曉薇、郭昭巖和鍾小平表態參選，出線者會對上民進黨市議員吳沛憶。

國民黨台北市黨部原預計6月14日公布第五選區的民調結果，民調結果，因2家民調差異5至9個百分點，已交由黨中央審議，不對外公布數字，整個提名時程被延後，黃呂錦茹也不確定何時可以提名，要看黨中央如何處理。

黃呂錦茹今接受本報採訪，她說過去從來沒有發生過結果差異這麼大的2份民調，通常在相同條件下，是不會發生這種事情，參選人與市黨部都無法接受，所以要送黨中央處理，看看是民調公司的問題或是其他可能，下周會開始討論，至於會不會重做民調？黃呂說要看委員決定。

外界質疑，是否因為北市議員鍾小平派「電話部隊」守候，才造成如此差異？黃呂錦茹表示「這個我就不知道」，但看看第七選區的費鴻泰與徐巧芯、第六選區的鍾沛君與羅智強，幾份民調結果都相近，他們不會做這些事情。

黃呂錦茹指出，2家民調公司，第一天打400通電話、第二天400通電話、第三天打280通電話，訪問內容都一樣，除非鍾小平有辦法給特定民調公司電話，但各種可能的手段都已經預防，不可能會有這麼大的差異。

黃呂錦茹說，市黨部發現民調問題送黨中央處理，現在一切都由他們決定，如果解讀民調認為沒問題就沒問題，但重點是不能被外界認為民調可以操控，這牽涉到以後公平性與信任，今天有3個人參與初選，要讓大家都知道自己受到公平待遇。

由於國民黨7月2日將舉辦全台立委提名人造勢活動，第五選區提名時程恐怕趕不上。黃呂錦茹說，提名作業不會影響到其他活動進行。