外交部歡迎波蘭眾議院外交委員會副主席訪台

波蘭眾議院外交委員會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）率團訪台，外交部表示誠摯歡迎。

外交部指出，巴爾特斯率國會議員等10人，6月18日至22日訪問台灣。訪團由9位跨黨派眾議員及幕僚組成，除團長芭菟煦，包括卡斯普查克（ Kasprzak）及賽芯妮（ Senyszyn）兩位波台國會小組副主席，均為我國重要友人。

他們台期間將晉見蔡英文總統，拜會立法院、外交部、國家發展委員會、大陸委員會等，接受外交部長吳釗燮款宴，參訪新竹科學園區、國立故宮博物院及台北101等重要科技丶文化及政經設施，瞭解我國各項發展，以利促進兩國國會交流與雙邊合作。

外交部表示，台波關係近年逐漸升溫，雙邊近年陸續簽署度假打工、航空、免試互換駕照、避免雙重課稅、科學高教合作、刑事司法互助等雙邊協定；波蘭參眾議院93位友台議員今年4月通過決議案，支持我國參與世衛組織等國際組織；國際疫情爆發期間，波蘭曾捐贈台灣40萬劑疫苗，協助台灣對抗疫情；俄烏戰爭爆發後，兩國更攜手合作協助安置波蘭境內流離失所的烏克蘭難民。