循歐盟需要一致對中戰略辯論 歐洲議會議員率團訪台

歐洲議會外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）應邀訪台。外交部表示，茱娜薇曾擔任立陶宛國防部長，團員包括愛沙尼亞退役上將及外交、工業、經濟暨貨幣事務等重要委員會成員，國籍、政黨及背景組成多元，彰顯歐洲議會對台灣的廣泛支持。

茱娜薇等人6月18日至23日訪台，外交部指出，訪團將晉見蔡英文總統，拜會國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部政務次長闕河鳴，接受外交部次長李淳及立法院外交國防委員會款宴，拜會國防安全研究院、遠景基金會及防制假訊息相關單位，參訪我國文經建設等，瞭解台灣安全、防衛及外交現況，與我國政府主管官員及專家深入交換意見。

外交部表示，繼去年12月歐洲議會國貿委員會代表團來訪後，再度有歐洲議會議員組團來訪，延續今年4月歐洲議會全會歐盟需要一致的對中戰略關鍵辯論，歐盟高層及跨黨派歐洲議會議員對台海和平穩定的高度支持，外交部歡迎歐洲議會以實際行動力挺台灣，未來將持續增進雙方交流合作，提升歐洲對台海和平穩定攸關全球安全的共識。

外交部長吳釗燮16日與夫人率團訪問歐洲議會，與副議長畢爾（Nicola Beer）、茱娜薇、比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）、盧森堡國會議員魏斯勒（Claude Wiseler）及英國上議院議員布林頓女爵（Baroness Brinton）等12位跨國議員會晤交流。歐洲議會友台小組及比利時國會友台小組，分別頒贈感謝狀及聯名謝函予吳釗燮，表彰他對深化台歐盟及台比夥伴關係的卓越貢獻。