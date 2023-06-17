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遭侯辦批轉發錯誤數字釀恐慌 賴品妤反駁卸責抹黑

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴品妤。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委賴品妤。記者蘇健忠／攝影

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今日批評，民進黨立委賴品妤對外提出錯誤資訊，其他綠營民代也轉發錯誤資訊，用假數字造謠、散佈恐慌。 賴品妤表示，非常遺憾看到侯市長自板橋幼兒園案發生後的態度就是不斷卸責，現在侯市長的團隊更是直接抹黑，拿她沒說過的話硬是誣陷她。

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室發言人江怡臻今日批評表示，民進黨立委賴品妤對外提到疑似幼兒驗出的安眠藥數值是29毫克／毫升，相當每毫升有超過一百顆安眠藥，其他綠營民代也轉發錯誤資訊，用假數字造謠、散佈恐慌。

賴品妤表示，當時她轉述衛福部醫福會說明，寫的單位都是正確的ng/mL（奈克/毫升），很遺憾侯團隊沒查明清楚就造謠，請問她的文章哪裡寫到29毫克？事實上完全沒有。

賴品妤提到，新北幼兒園家長會人心惶惶，就是因為板橋幼兒園疑似餵藥案發生之始，侯市府行政怠惰閃躲責任，讓整件事情擴散到新北的家長對侯市長失去信任。

賴品妤呼籲侯友宜，好好拴緊市府團隊的螺絲，而不是出事反應慢好多拍，等到失去民眾信任後，甚至想靠著抹黑第一線處理家長陳情的民意代表來挽回自己聲量，請侯市長好好檢討、專心市政，這才是市民朋友之福。

賴品妤 團隊 侯友宜

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