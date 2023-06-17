郭台銘、張榮味同框「十指緊扣」 她酸：侯侯見不到的人

國民黨總統參選人侯友宜接受徵召滿月，侯友宜團隊持續整隊，不過，鴻海創辦人郭台銘也持續爭取各方支持，積極拜會地方派系，繼上周拜訪屏東議長周典論，昨低調見雲林前縣長張榮味，兩人十指緊扣。媒體人錢怡君在臉書貼出照片酸，「侯侯見不到的人，台灣阿銘都見到了」。

錢怡君臉書「錢子的大白話」昨貼出郭台銘到張榮味雲林家的照片，同框包含前立委張嘉郡，以及在地前媒體人、建商等生意人，錢怡君說，「阿銘到底想做什麼？趁你病要你命！侯侯見不到的人，台灣阿銘都見到了。」還tag「藍營的2024還在搞」、「侯侯出代誌」。

從當地農民公開臉書影片也可見，現場有不少在地人，當地農民抱著西瓜讓郭台銘簽名，「全台唯一」，農民稱要拿去義賣，郭台銘說「你去義賣，人家出多少錢，我加一倍！」郭台銘又在西瓜上寫「台灣偉大的農民加油」，讓農民在臉書直呼「親切」。