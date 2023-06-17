快訊

昔謠傳排擠許傑輝！邰智源「背鍋12年」一舉動回應了

台鐵凍漲28年將調整票價？王國材：公司化後由董事會討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘、張榮味同框「十指緊扣」 她酸：侯侯見不到的人

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘昨低調見雲林前縣長張榮味。圖／取自錢怡君臉書「錢子的大白話」
鴻海創辦人郭台銘昨低調見雲林前縣長張榮味。圖／取自錢怡君臉書「錢子的大白話」

國民黨總統參選人侯友宜接受徵召滿月，侯友宜團隊持續整隊，不過，鴻海創辦人郭台銘也持續爭取各方支持，積極拜會地方派系，繼上周拜訪屏東議長周典論，昨低調見雲林前縣長張榮味，兩人十指緊扣。媒體人錢怡君在臉書貼出照片酸，「侯侯見不到的人，台灣阿銘都見到了」。

錢怡君臉書「錢子的大白話」昨貼出郭台銘到張榮味雲林家的照片，同框包含前立委張嘉郡，以及在地前媒體人、建商等生意人，錢怡君說，「阿銘到底想做什麼？趁你病要你命！侯侯見不到的人，台灣阿銘都見到了。」還tag「藍營的2024還在搞」、「侯侯出代誌」。

從當地農民公開臉書影片也可見，現場有不少在地人，當地農民抱著西瓜讓郭台銘簽名，「全台唯一」，農民稱要拿去義賣，郭台銘說「你去義賣，人家出多少錢，我加一倍！」郭台銘又在西瓜上寫「台灣偉大的農民加油」，讓農民在臉書直呼「親切」。

郭台銘 農民 張榮味

延伸閱讀

影／林為洲：不可能換掉侯、相信郭台銘會信守承諾

林為洲：相信郭台銘會信守承諾支持國民黨人選

侯友宜民調頻墊底！沈富雄獻妙計：「這3人」能讓他起死回生

柯文哲上館長直播「沒拿郭的錢」「（民眾黨）垃圾不多啦」

相關新聞

總統參選人去美國面試？ 盧秀燕：這說法「矮化台灣 」

台中市長盧秀燕今天回應議員質「市長有要去美國面試嗎？」盧秀燕則說，包括民眾黨主席柯文哲 訪美「講成去美國面試」、「矮化了...

郭台銘、張榮味同框「十指緊扣」 她酸：侯侯見不到的人

國民黨總統參選人侯友宜接受徵召滿月，侯友宜團隊持續整隊，不過，鴻海創辦人郭台銘也持續爭取各方支持，積極拜會地方派系，繼上...

遭侯辦批轉發錯誤數字釀恐慌 賴品妤反駁卸責抹黑

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今日批評，民進黨立委賴品妤對外提出錯誤資訊，其他綠營民代也轉發錯誤資訊，用假數字造謠、散...

韓國瑜慶生！中部政壇老中青出席 促成「韓侯會」就看時機

高雄前市長韓國瑜昨晚在台中慶生，席開6桌，台中市前市長胡志強、高雄市府前團隊，雲林前縣長張榮味和彰化縣議長謝典林均受邀出...

餵藥案打擊幼教員士氣？ 時力籲好好做代誌別亂帶風向

新北幼兒園餵藥事件報案迄今超過一個月，家長人心惶惶，衛福部昨宣布成立跨部會小組。時代力量發言人余佳蒨今天表示，國民黨卻忙...

毒物篩檢限新北 國民黨團質疑：想讓效應鎖在新北市？

新北市餵藥案發生至今，家長人心惶惶，紛帶孩童檢驗體內毒物含量，衛福部部立台北醫院昨下午宣布擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦