韓國瑜慶生！中部政壇老中青出席 促成「韓侯會」就看時機

高雄前市長韓國瑜昨晚在台中慶生，席開6桌，台中市前市長胡志強、高雄市府前團隊，雲林前縣長張榮味和彰化縣議長謝典林均受邀出席。韓侯何時合體？政治問題韓國瑜未回應。現場有藍營議員獻策，要侯友宜趁6月17日韓國瑜生日當天，親自獻上祝福，促成「韓侯會」，順勢化解僵局。

韓國瑜在台中慶生席開6桌，中部地方要角受邀出席，但總統選舉避而不談。胡志強說，「好朋友，我以前帶他（韓國瑜）來吃飯，他非常喜歡，所以佳芬說他們回頭來吃飯，就要找我來作陪。」

韓國瑜表示，「疫情緩和了，市政府團隊（高雄）我們選在台中，因為很多局處長南來北往比較方便，大家共聚一堂，我們聚會目的非常單純，就是局處長大家勞燕分飛，在不同崗位服務，有的人也退休了，有這個機會，大家聚在一起。」