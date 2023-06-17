快訊

昔謠傳排擠許傑輝！邰智源「背鍋12年」一舉動回應了

台鐵凍漲28年將調整票價？王國材：公司化後由董事會討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜慶生！中部政壇老中青出席 促成「韓侯會」就看時機

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
韓國瑜台中慶生，中部政壇齊聚。圖／讀者提供
韓國瑜台中慶生，中部政壇齊聚。圖／讀者提供

高雄前市長韓國瑜昨晚在台中慶生，席開6桌，台中市前市長胡志強、高雄市府前團隊，雲林前縣長張榮味和彰化縣議長謝典林均受邀出席。韓侯何時合體？政治問題韓國瑜未回應。現場有藍營議員獻策，要侯友宜趁6月17日韓國瑜生日當天，親自獻上祝福，促成「韓侯會」，順勢化解僵局。

韓國瑜在台中慶生席開6桌，中部地方要角受邀出席，但總統選舉避而不談。胡志強說，「好朋友，我以前帶他（韓國瑜）來吃飯，他非常喜歡，所以佳芬說他們回頭來吃飯，就要找我來作陪。」

韓國瑜表示，「疫情緩和了，市政府團隊（高雄）我們選在台中，因為很多局處長南來北往比較方便，大家共聚一堂，我們聚會目的非常單純，就是局處長大家勞燕分飛，在不同崗位服務，有的人也退休了，有這個機會，大家聚在一起。」

韓國瑜 團隊 胡志強

延伸閱讀

影／侯友宜：子彈我不怕 面對執政黨的抹黑 有信心

侯友宜訪雲林大咖均未現身 張麗善說明原因並請別多想

雲林請益有拜訪韓國瑜？侯友宜：以張麗善為主

柯文哲直搗韓國瑜地盤 昨晚AIT餐敘談國家安全

相關新聞

總統參選人去美國面試？ 盧秀燕：這說法「矮化台灣 」

台中市長盧秀燕今天回應議員質「市長有要去美國面試嗎？」盧秀燕則說，包括民眾黨主席柯文哲 訪美「講成去美國面試」、「矮化了...

郭台銘、張榮味同框「十指緊扣」 她酸：侯侯見不到的人

國民黨總統參選人侯友宜接受徵召滿月，侯友宜團隊持續整隊，不過，鴻海創辦人郭台銘也持續爭取各方支持，積極拜會地方派系，繼上...

遭侯辦批轉發錯誤數字釀恐慌 賴品妤反駁卸責抹黑

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今日批評，民進黨立委賴品妤對外提出錯誤資訊，其他綠營民代也轉發錯誤資訊，用假數字造謠、散...

韓國瑜慶生！中部政壇老中青出席 促成「韓侯會」就看時機

高雄前市長韓國瑜昨晚在台中慶生，席開6桌，台中市前市長胡志強、高雄市府前團隊，雲林前縣長張榮味和彰化縣議長謝典林均受邀出...

餵藥案打擊幼教員士氣？ 時力籲好好做代誌別亂帶風向

新北幼兒園餵藥事件報案迄今超過一個月，家長人心惶惶，衛福部昨宣布成立跨部會小組。時代力量發言人余佳蒨今天表示，國民黨卻忙...

毒物篩檢限新北 國民黨團質疑：想讓效應鎖在新北市？

新北市餵藥案發生至今，家長人心惶惶，紛帶孩童檢驗體內毒物含量，衛福部部立台北醫院昨下午宣布擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦