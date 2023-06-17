餵藥案打擊幼教員士氣？ 時力籲好好做代誌別亂帶風向

新北幼兒園餵藥事件報案迄今超過一個月，家長人心惶惶，衛福部昨宣布成立跨部會小組。時代力量發言人余佳蒨今天表示，國民黨卻忙著開記者會「為教保員喊冤」，請新北市長侯友宜好好做代誌，不要再使出綁架基層的老招，亂帶風向模糊焦點，綁架基層。

余佳蒨表示，餵藥事件要釐清真相，最重要的就是第一時間的物證確保，但接獲通報的新北市政府卻動作緩慢，衛福部介入協助後，民眾希望看到的是中央地方通力合作，而非看到侯友宜競選辦公室趁機開酸「遲到總比不到好」。

余佳蒨批評，國民黨記者會更為離譜，竟找教保代表來喊冤說，此案爆發後「第一線教保員成過街老鼠」，不僅無視於家長們雪亮的眼睛，清楚問題出在少數害群之馬和怠惰的政府，更讓人想起過去新北爆發警紀事件時，也總是會出現「追究案情就是打擊基層」的謬論，令人不禁質疑，這是否是警察市長綁架基層的SOP。

余佳蒨強調，餵藥案受到全國關注，新北市政府慢十拍的處理，才是民怨沸騰的主因，而面對家長的憤怒，侯友宜卻處處推給政治攻擊的態度，才會更加火上加油。

時代力量提醒侯友宜，父母的心思很單純，就只是想確保小孩平安成長，根本沒有侯所謂的選舉算計。與其亂帶風向綁架基層，不如市府好好做代誌，才是回應家長心聲，還給孩子更放心安全的幼教環境。