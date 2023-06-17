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毒物篩檢限新北 國民黨團質疑：想讓效應鎖在新北市？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
衛福部部立台北醫院昨下午宣布擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗，僅2小時後，隨即改口是同仁誤植，目前只是要擴大到新北市的所有幼兒園免費檢驗，沒有要全國免費普篩。國民黨立法院黨團今舉行記者會，質疑究竟誰介入導致政策大轉彎？記者屈彥辰／攝影
衛福部部立台北醫院昨下午宣布擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗，僅2小時後，隨即改口是同仁誤植，目前只是要擴大到新北市的所有幼兒園免費檢驗，沒有要全國免費普篩。國民黨立法院黨團今舉行記者會，質疑究竟誰介入導致政策大轉彎？記者屈彥辰／攝影

新北市餵藥案發生至今，家長人心惶惶，紛帶孩童檢驗體內毒物含量，衛福部部立台北醫院昨下午宣布擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗，僅2小時後，隨即改口是同仁誤植，目前只是要擴大到新北市的所有幼兒園免費檢驗，沒有要全國免費普篩。國民黨立法院黨團今舉行記者會，質疑究竟誰介入導致政策大轉彎，是否想讓相關效應被鎖在新北市？

國民黨團總召曾銘宗說，黨團有邀衛福部官員出席，但都不敢來。他質疑，兩個小時之間到底誰介入？是民進黨主席賴清德，還是行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元？

曾銘宗說，應有開會會議記錄，把會議記錄拿出來，不要到時又講沒有會議記錄，今天正式發文調會議記錄，看看誰在說謊、政治操作，改成只限新北市。六都已經全面清查，請問陳建仁、薛瑞元、賴清德都睡著了嗎？全台家長都非常焦急，不做全面普篩，竟然還拿來做政治攻防，眼中只有選舉嗎？

國民黨立委鄭麗文質疑，事件發生第一時間，中央主管部會有馬上跟地方政府成立危機處理平台，互相了解訊息，並啟動中央對於管制藥品的清查嗎？全國普篩臨時轉彎，是怕綠色縣市統統禁不起考驗，怕這招幫新北市長侯友宜轉移焦點？

鄭麗文批賴清德，被稱賴神，現在不當神是要當魔鬼嗎？陳建仁當行政院長也馬上變政客，握有全台最高權力，滿腦都在想政治操作，打擊異己。 為了政治私心，不惜摧毀台灣的幼教系統，家長和幼保人員之間缺乏互信。民進黨無良政客是要看侯友宜掉了多少民調才要開始處理，還是早就發現是烏龍一場，不願意第一時間澄清誤會、停止恐慌？台灣養出這樣的民進黨政府，真是台灣人的共業跟悲哀。

國民黨立委林為洲強調他支持全國普篩，大家都有疑慮，只有衛福部有權力解釋多少含量是過量，64奈克巴比妥到底是不是過量，還是安全、陰性？四月檢查出來的64奈克，請問到現在多久了？有醫師出面講，要200奈克以上才能叫做陽性，衛福部又不解釋。有很多藥物都含有微量巴比妥，包括胃腸藥、感冒藥，所以標準是什麼要講清楚，所有幼兒園不需要背負罵名，被質疑是否有亂餵藥也不用只針對新北市。

侯友宜競選工作室發言人詹為元說，新北市政府早已讓四家醫院提供篩檢，包括土城醫院、亞東醫院、新北市立聯合醫院（三重院區）、部立台北醫院，而部立台北醫院在6月8日已經加入篩檢行列，已經做好的事情要突然發新聞稿，過程絕對有政治轉彎。

詹為元質疑，民進黨是不想要讓這事情外溢到其他縣市，要把所有過錯集中在新北市政府？衛福部跟民進黨眼中，台北市民、桃園市民不是人民，不該照顧他們？打趴的不只是侯友宜而是全台家長。

衛福部 台北醫院

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