性平三法修法3面向著手 合理調整罰則、加強性平教育

性平事件頻傳，行政院會預計7月14日前通過「性平三法」修法草案送立法院審議。據了解，初步修法方向規畫從「有效、友善、可信賴」3面向著手，包括加強性平教育、加重罰則、防堵權勢性騷、簡化申訴流程，以及提供心理輔導保護措施等。

性平三法修正包括「性別工作平等法」、「性別平等教育法」和「性騷擾防治法」。立法院臨時會預計7月底通過「性平三法」相關修法，行政院將於7月中旬提出修正草案，行政院長陳建仁屆時也將赴立法院專案報告並備詢。

行政院官員今指出，修法將從有效、友善、可信賴3面向著手。在「有效」方面，修法盼有效防制、嚇阻性騷事件發生，包括加強性平教育、合理調整罰則、防堵權勢性騷、加強加害者性平教育與輔導。

「友善」方面，包括簡化申訴流程、重新檢討申覆機制、避免重複調查對被害人造成二次傷害，以及讓不同場域的持續性騷擾同步適用同一法律。同時，增訂被害者保護機制，包括社工扶助措施、心理輔導措施等。

在「可信賴」部分，修法盼讓被害人願意在碰到事情第一時間可積極申訴，第一線受理人員要也接受性平課程，申訴調查委員組成比例調整、增加外部專業人員等。政院官員說明，政委羅秉成將召集跨部會討論，提出相關法規修正方向。