議員送假手榴彈凸顯公安！盧秀燕：有學習效應請慎重

台中市政府1999市民專線昨接獲有人表示在國家歌劇院安裝遙控炸彈將引爆，虛驚一場。民進黨議員鄭功進今在總質詢問中捷如遇到恐嚇訊息怎麼辦？說著拿出一個玩具手榴彈，要求市長盧秀燕收下，盧秀燕嚴正表示這可能引發學習效應，應該慎重！

台中市政府1999市民專線接獲有安裝遙控炸彈在台中國家歌劇院，將在下午4點引爆。台中市警察局第六分局獲報後不敢大意，立即與刑事警察大隊組成專案小組，實施人員疏散，並分層分樓進行地毯式搜查，目前未發現有爆裂物。台中國家歌劇院暫時閉館，人員疏散，直到最後確認虛驚一場。

民進黨議員聯合質詢，鄭功進指出，這是從「大陸」打的恐嚇電話，很多都來自大陸，盧秀燕更正說，昨天的是來自日本。鄭功進隨後表示，是大陸人跑去日本做的。

鄭功進隨後問中捷代理董事長吳存金，如果中捷也遇到恐嚇訊息，如何處理？吳存表示，有相關及演習及SOP，對公安問題會特別注意。

鄭功進隨後拿出玩具手榴彈，趨前走向市長盧秀燕，希望她看看並收下，可以更注意公安問題。盧秀燕表示，議員這種行為可能會引發學習效應，應該慎重。鄭功進轉向副市長黃國榮要求代收，最後放在桌上離去。鄭功進強調，這是要凸顯市府各單位權管的公共場所，要注意安公，不要掉以輕心。