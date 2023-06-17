林為洲：相信郭台銘會信守承諾支持國民黨人選

國民黨總統參選人侯友宜支持低迷，力求整合國民黨基本盤，鴻海創辦人郭台銘的角色關鍵。國民黨立委林為洲今日受訪表示，郭台銘核心幹部向他透露，郭還在參考自身角色，侯團隊要盡最大誠意拜會有影響力的大咖，郭會信守承諾支持國民黨徵召的人選。

林為洲說，郭台銘還在參考自身角色，將來在總統大選扮演什麼角色？郭台銘核心幹部向他透露，其實郭台銘不在乎職位，但是在乎能夠貢獻什麼？尤其在兩岸，所以不斷提到和平宣言就是這個原因。

林為洲稱，郭台銘認為台灣跟中國大陸之間現在的緊張情勢對經濟不利，對和平不利，到底他能怎麼貢獻？要用什麼角色貢獻？不一定是要什麼職位。

林為洲樂觀說，他仍然認為，郭台銘會信守承諾支持國民黨徵召的人選，當然也希望侯友宜團隊盡最大的努力跟誠意，拜會所有有影響力的大咖、藍營的大咖。到最後大家共同的目的還是希望兩岸和平、經濟發展，可以政黨輪替，這是郭台銘或是包括民眾黨總統參選人柯文哲，包括藍營支持者的共同目標。