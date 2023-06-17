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侯辦批中央遲到總比不到好 王定宇：厚臉皮排行第一名

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
衛福部次長王必勝昨天宣布，中央將組跨部會小組協助新北幼童餵藥案；侯友宜競選辦公室發言人呂家愷（左）、江怡臻（右）昨批評中央「遲到總比不到好」。民進黨立委王定宇反擊，明明是新北市府延宕處置不當，讓家長失去信心，怎麼好意思批評中央。本報資料照片
衛福部次長王必勝昨天宣布，中央將組跨部會小組協助新北幼童餵藥案；侯友宜競選辦公室發言人呂家愷（左）、江怡臻（右）昨批評中央「遲到總比不到好」。民進黨立委王定宇反擊，明明是新北市府延宕處置不當，讓家長失去信心，怎麼好意思批評中央。本報資料照片

新北市幼兒園餵藥案延燒，衛福部次長王必勝昨日表示將組成跨部會小組協調處理，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室卻反嗆，「遲到總比不到好」。民進黨立委王定宇批評，明明是新北市府延宕處置不當， 導致受害家長對侯市府失去信心，才會連袂越級找中央協助，侯友宜陣營怎麼好意思批評中央，臉皮厚度排行榜一定是「難波萬」第一名！

針對中央將組成跨部會小組協調處理新北幼童餵藥案，侯友宜競選辦公室昨批評，「雖然遲到，總比不到好」，樂見中央官員願意關心這件案子。

「怎麼好意思啊！」王定宇昨晚在臉書表示，明明是新北市府延宕處置不當，導致受害家長對侯市府失去信心，才會連袂越級找中央協助，中央衛福部也立即連夜接受陳情並處理，侯友宜辦公室竟然好意思說「遲到總比不到好」

王定宇酸，雖然侯友宜選情是老三，侯友宜陣營的臉皮厚度排行榜一定是「難波萬」第一名，侯團隊可以振作一點嗎？不要因為國民黨立委候選人紛紛跳船，就這樣自暴自棄。

侯友宜 王定宇

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