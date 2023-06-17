快訊

黃健瑋遭爆趁機性交 妻首發聲：早知尪「情史豐富」！

台鐵票價合理化！交通部漲11％到27％ 台北高雄單程近千元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餵藥案侯友宜罵「中央遲到」 蘇巧慧反批：市長不在位子上

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧。本報資料照片

新北市幼兒園餵藥案延燒，一名汐止某幼兒園家長自稱，她的孩子也驗出微量助眠管制藥物，不過，新北市長侯友宜說，該生的BZD檢驗結果小於標準值，為陰性。民進黨立委蘇巧慧今天批評，家長在尋求中央協助時，侯友宜跑出來罵中央「遲到了」，家長卻發現自己的市長根本不在位子上。

蘇巧慧今天在臉書指出，板橋某幼兒園5月15日接到通報，5月18日見報，6月5日才入園採檢。汐止某幼兒園6月15日見報，6月17日就入園採檢。

蘇巧慧批評，如果侯市府在板橋幼兒園事件發生的第一時間就用這樣態度處理，又怎會點燃全新北家長的怒火，侯市長的民調又怎會掉到第三名呢？

蘇巧慧說，諮商、 採檢、 安置、 關心，孩童家長第一時間需要的，就只是看到自己選出來的市長，在自己的工作崗位上坐鎮指揮、做這些市府應該做而忘了做的事情。

蘇巧慧表示，家長不是想看到自己的市長在選舉場合上鞠躬道歉，也不是看到自己的市長在家長尋求中央協助時，跑出來謾罵中央「遲到了」，卻發現自己的市長根本不在位子上。

蘇巧慧 幼兒園

延伸閱讀

侯友宜民調頻墊底！沈富雄獻妙計：「這3人」能讓他起死回生

籲國民黨團結挺侯友宜 連勝文親揭連戰身體狀況：仍希望盡一份力量

向連戰請益兩人合照曝光 侯友宜：這一仗國民黨一定要贏！

侯友宜今下午請益連戰 連家父子表明「唯一支持」

相關新聞

總統參選人去美國面試？ 盧秀燕：這說法「矮化台灣 」

台中市長盧秀燕今天回應議員質「市長有要去美國面試嗎？」盧秀燕則說，包括民眾黨主席柯文哲 訪美「講成去美國面試」、「矮化了...

台灣與宏都拉斯FTA年底終止 外交部：研議啟動終止程序

外交部今天晚間六點多透過新聞稿證實，台灣已在6月12日接獲宏都拉斯駐WTO代表團通知，退出「台灣、薩爾瓦多、宏都拉斯自由...

林為洲：相信郭台銘會信守承諾支持國民黨人選

國民黨總統參選人侯友宜支持低迷，力求整合國民黨基本盤，鴻海創辦人郭台銘的角色關鍵。國民黨立委林為洲今日受訪表示，郭台銘核...

餵藥案侯友宜罵「中央遲到」 蘇巧慧反批：市長不在位子上

新北市幼兒園餵藥案延燒，一名汐止某幼兒園家長自稱，她的孩子也驗出微量助眠管制藥物，不過，新北市長侯友宜說，該生的BZD檢...

陳其邁引戰南北粽 有必要藉輕賤飲食來蹭政治聲量嗎？

下周就是端午節，各地包粽活動不斷。高雄市長陳其邁在三鳳中街封街包粽活動中引戰南北粽。對食物的輕賤態度，不禁讓人想起了最近因評論日本飲食遭炎上的網紅蔡阿嘎，以及近年台灣美食圈一號爭議人物：美食公道伯。

【專家之眼】國人小心：有狂牛之虞的加拿大牛肉進口了

行政院15日突然通過開放加拿大全牛齡進口，且即刻生效。蔡政府恣意開放危及人民健康的外國食品，已多次引發國人反彈，顯然政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦