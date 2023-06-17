餵藥案侯友宜罵「中央遲到」 蘇巧慧反批：市長不在位子上

新北市幼兒園餵藥案延燒，一名汐止某幼兒園家長自稱，她的孩子也驗出微量助眠管制藥物，不過，新北市長侯友宜說，該生的BZD檢驗結果小於標準值，為陰性。民進黨立委蘇巧慧今天批評，家長在尋求中央協助時，侯友宜跑出來罵中央「遲到了」，家長卻發現自己的市長根本不在位子上。

蘇巧慧今天在臉書指出，板橋某幼兒園5月15日接到通報，5月18日見報，6月5日才入園採檢。汐止某幼兒園6月15日見報，6月17日就入園採檢。

蘇巧慧批評，如果侯市府在板橋幼兒園事件發生的第一時間就用這樣態度處理，又怎會點燃全新北家長的怒火，侯市長的民調又怎會掉到第三名呢？

蘇巧慧說，諮商、 採檢、 安置、 關心，孩童家長第一時間需要的，就只是看到自己選出來的市長，在自己的工作崗位上坐鎮指揮、做這些市府應該做而忘了做的事情。

蘇巧慧表示，家長不是想看到自己的市長在選舉場合上鞠躬道歉，也不是看到自己的市長在家長尋求中央協助時，跑出來謾罵中央「遲到了」，卻發現自己的市長根本不在位子上。