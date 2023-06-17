總統參選人去美國面試？ 盧秀燕：這說法「矮化台灣 」

台中市長盧秀燕今天回應議員質「市長有要去美國面試嗎？」盧秀燕則說，包括民眾黨主席柯文哲 訪美「講成去美國面試」、「矮化了台灣」，不好，基本上是不禮貌的，訪美就是一個正常的國際交流。

柯文哲5月訪美，國民黨總統參選人侯友宜據傳計畫9月訪美，至於民進黨參選人賴清德則還未露口風，幾時去美國。總統參選人赴美拜訪，幾已成台灣政壇慣例，

支持不斷勸進盧秀燕選總統或搭配副總統，民進黨議員楊典忠今天在市政總質詢，問盧市長「有要去美國面試嗎？」暗示盧是否參選。

盧秀燕回應，美國很大，把所有的總統候選人，包括賴清德、侯友宜、柯文哲，講成去美國面試，這是矮化了台灣，不好。

盧說，基本上就是一個正常的國際交流，把自己國家現在3位的總統候選人，形容到別的國家去面試，基本上是不禮貌的。