【專家之眼】國人小心：有狂牛之虞的加拿大牛肉進口了

行政院15日突然通過開放加拿大全牛齡進口，且即刻生效。蔡政府恣意開放危及人民健康的外國食品，已多次引發國人反彈，顯然政府仍未記取萊豬雙輸的教訓。

這已經不是第一次片面開放他國有高度安全疑慮的農產品或食品進口，包含美國萊豬、全牛齡牛肉與日本福島核食等，每次都由政府高層對外宣布，但此次卻是歷年層級最低的一次。

2020年8月28日開放美國萊豬與牛肉進口的記者會，是由蔡英文總統親自在總統府召開；2022年2月8日全面解禁福島五縣食品輸入記者會，降級為行政院層級，還有時任政務委員兼發言人羅秉成、鄧振中政務委員、衛生福利部陳時中部長、經濟部王美花部長、外交部吳釗燮部長、行政院農業委員會陳吉仲主任委員等多個部會首長共同出席。

惟15日發布解禁加拿大牛肉，未獨立舉辦一個記者會，而是在「行政院會後記者會」中在結尾時順道宣布，出席官員並降為行政院食安辦許輔主任與食藥署吳秀梅署長，沒有一位部長出席。足見蔡政府對食品安全的重視程度逐漸遞減，連過場戲都懶得演了。

記者會中官員再度化身加拿大牛肉的代言人，宣稱該國管理如此嚴格，牛肉多麼安全，有多國已開放加拿大全牛齡牛肉進口，這樣草率的作法恐難以擺脫人民的疑慮：

首先，健康風險高：加拿大畜牧業從2003年5月即爆發牛海綿狀腦病(簡稱BSE，俗稱「狂牛症」)疫情；2015年再度出現狂牛症；2021年12月又傳出牛隻感染事件。如此頻繁的疫情，讓人懷疑其安全性，尤其距離最近的疫情，方時隔18個月，縱然食藥署稱該次疫情為「非典型」BSE，指向牛飼料的汙染，風險可忽略，惟消費者恐無法接受其說法。

其次，多數國家仍對加拿大牛肉有所限制：記者會表示，目前包含歐盟、美國、英國、日本等55個國家已開放加拿大全牛齡牛肉進口。記者會卻刻意忽略仍有南韓、中國大陸等多數國家，至今仍禁止該國部分部位牛肉進口，更未說明這些國家反對開放的原因。

第三，忽視反對意見：吳秀梅署長說明，此次開放加拿大全牛齡牛肉進口，都是依據行政程序與科學依據，除事前已要求加拿大提書面審核資料，並送諮議會專家審視通過，且30日的預告期間已經到期。看起來好像所有人都認同開放，實際上媒體已揭露，包含中華民國肉牛協會理事長張志名表示，預告期間協會曾向食藥署提出疑義，建議應該暫緩開放，但並沒有獲得回應與回覆；消基會亦質疑加國牛肉的安全性。預告的目的在於使民眾或利益相關者有參與及表達意見之機會，以強化民主程序的運作，政府忽視不同的看法，讓「法規預告」淪為形式。

論其實際，本次開放真正的目的在於，行政院發言人林子倫所稱的「強化台灣跟國際關係」。劍指《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），蓋加拿大不但是CPTPP的會員國，明年還將擔任CPTPP執委會主席。蔡政府冀望透過犧牲國人健康，換取加拿大協助我國加入CPTPP。

執政黨這樣的想法顯然過於天真，過去強硬開放美國萊豬與牛肉，只換來僅具政治意義的空泛台美經貿協議；美豬也成為毒豬代名詞，在台棄之如敝屣，淪為雙輸的結果。

縱然考慮開放，也應透過兩國的談判，在降低國內健康風險下，爭取加拿大實質的承諾。哪有國家會在談判前，就片面釋出最大的談判籌碼，簡直是愚蠢至極！