麻將合法化公投提案 中選會將辦聽證釐清爭點

中選會今天召開委員會議，審議2項全國性公民投票提案。有關「死刑速決」公投，中選會委員會議決議函請提案人的領銜人限期補正。此外麻將最大黨主席郭璽提出「65歲以上民眾在公開合法場所打麻將輸贏1000元以內，排除刑法賭博罪處罰」全國性公投提案，中選會委員經審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

有關徐紹展領銜提出「您是否同意增訂監獄行刑法第145條第2項：『死刑之執行，應於諭知死刑之判決確定後6個月內執行完畢。除法律另有規定外，不停止執行』。」全國性公民投票提案，日前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人領銜人限期補正。

此外，郭璽領銜提出「您是否同意：65歲以上住民，在公開合法場所打麻將輸贏新台幣一千元以內，應該視為符合刑法第266條第3項賭博罪但書之規定，排除該條文處罰？」全國性公民投票提案，經審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

中選會說明，依據公民投票法第10條第3項規定，主管機關收到公民投票提案或補正的提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人的領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回。

中選會表示，有關全國性公民投票案最新進度，民眾可至該會網站「全國性公民投票專區」查詢(https://web.cec.gov.tw/referendum)。