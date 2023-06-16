立委疑「美國可以台灣不行？」 籲台美倡議送立院審查

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日簽署，但是否需經過立法院審查，行政與立法部門尚未取得共識。民眾黨立委邱臣遠今天表示，美國眾議院歲計委員會14日通過，未來與台灣達成任何協定，都需經過國會審查，讓協定的簽署更符合民主程序，質疑「美國國會可以，台灣立法院為什麼不行？」

邱臣遠表示，這些內容涉及快速通關、法規標準化、產業等諸多層面，應於簽署後30日內報請行政院核轉立法院審議，但行政院片面引用第十二條規定，將這項倡議定調為「行政協定」，立法院僅能作為「查照」機關，嚴重剝奪立法院為民把關的權利與功能，難防行政部門黑箱程序。

邱臣遠認為，行政院對台美21世紀貿易倡議的屬性認定過於寬鬆，明顯未尊重立院職權，對比過去民眾黨主張逐條審查兩岸服貿協議，顯然又是雙標。行政院一再規避立院審查，難以想像接下來的台美談判還會有什麼爭議陸續浮出。

邱臣遠指出，簽署台美21世紀貿易倡議，應有完備國會監督，以符合民主國家公開透明審查的原則，為民把關權益；台美談判將進入下一階段，涉及的議題更具高風險，呼籲政府積極與相關產業進行溝通，建立國內共識，並助可能受衝擊的業者及早因應。

邱臣遠認為，政府應比照美國眾議院模式，台美21世紀貿易倡議首批協定及後續協定，都應經過國會審查程序，才能讓協定更具正當性與合法性。