自稱郭粉網路公開信籲朱「重辦初選」：讓侯休兵顧市政

臉書上一個3399位追蹤者的粉絲專頁「國民黨不配擁有郭台銘」今發文表示，粉專是一群鴻海創辦人郭台銘的支持者，曾到國民黨中央黨部前進行勸告活動，公開建議國民黨主席朱立倫，國民黨總統參選人侯友宜只剩下土石流般的負面聲浪，希望侯友宜可在選舉面先休兵，回師整頓市政，而朱立倫則應重新舉辦初選。

該粉專的「給國民黨主席的一封公開信」一文中提及，初選可邀請高雄市前市長韓國瑜、郭台銘、孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康、監察院前院長王建煊，甚至是民眾黨主席柯文哲，舉辦一場外交與經濟議題的大辯論，辯論活動引發的轟動絕對蓋過所有議題，也能掩護侯友宜，給予充分時間，好好讓幼兒園案塵埃落定。

該文並指出，重辦初選可進行民調和兩輪辯論，符合朱立倫的「三階段整合」，也能讓藍營支持者重新整隊，且政策辯論所產出的候選人具有百分百的正當性，藍營分裂狀態也會得到解決。

朱主席鈞鑒

我們是一群郭台銘的支持者，5/10黨部前的勸告活動以及5/16發送各位重要民代的信也是我等所擬，旨於希望黨部能懸崖勒馬，雖然最初最佳的選擇，結果不如我們的期待，但我們對國民黨仍抱持著希望！

距徵召結果至今洽至滿月，此月間的各方紛擾且先擱置不談，「逝者已矣，來者可追」。本文主要是希望您所帶領的國民黨，能再駐足片刻，徹底冷靜下來整理軍容，再籌對應之策。

我的小小建議，若有助益，誠摯希望您能採納一二。

依據目前態勢而言，柯文哲各項議題的聲量鵲起，而侯市長只剩下土石流般的負面聲浪。對此，希望讓侯市長可以在選舉面先休兵，回師整頓市政。而您在此空檔洽能做一些全局的調整安排。

首先，建議您重新舉辦初選，邀請韓國瑜、郭台銘、張亞中、趙少康、王建煊，甚至是柯文哲，舉辦一場外交與經濟議題的大辯論。這辯論活動引發的轟動絕對蓋過所有議題，也能掩護侯市長，給予充分時間好好讓幼兒園案塵埃落定。

這場是初選前的辯論第一場，讓各位「非綠」人選可以暢所欲言，讓各種顏色的媒體去評論，依據民調，讓非綠陣線裡最受青睞、民調最高者留下來參加第二輪。

第二輪議題可以更多面向，包括針對民進黨的各種倒行逆施，如何針砭、如何改善、如何進行改革。這樣一來，國民黨的正義旗幟將能重新飄揚在國人面前，對於立委參選人也有極大的鼓舞作用。

再來，這次重辦初選完全符合您一開始設計的三階段整合的第二段。既能兌現您的承諾與籌劃，也能讓藍營支持者重新整隊，一起靠向藍營大旗下，這時候您仍然是共主。

整合出來的候選人理所當然代表國民黨堂堂正正面對2024選戰，誰不服、誰有意見都可以大聲告訴他們，滾！這樣的政策辯論所產出的候選人具有百分百的正當性，沒有任何令人可以詬病處，而藍營的分裂狀態也會在您手上得到解決。在國民黨史上，您是小我成就了大我，日後您的任何決定都將得到多數人的支持，因為你有足夠判斷力與決策力，妥妥一位領袖風範。

最後，藍營的氣勢必然風起雲湧，柯文哲若沒有更強力的論述，他的缺點很難藏拙，果真如此，他還非要參選到底，那麼他必然是棄保的受害者，而原本奔他而去的藍營支持者，勢必歸巢。

重辦初選吧！時間還算寬裕，也是您大展身手、一展魄力的好時機，敬請萬勿蹉跎。

感謝您撥冗閱讀完本信，也希望您能帶領國民黨走出陰霾、邁向廟堂、翻轉台灣、再推中華民國在成長路途上一把，您就是造王者！

最後一提。國民黨歷任主席都曾犯過嚴重錯誤，即便是蔣總裁在面對淞滬大戰最好的撤退時機點，他仍躊躇再三，導致十數萬國軍傷亡在南京保衛戰當中，這在歷史上是逃不掉的錯誤。但武漢會戰記取此教訓，有序的戰略，為政府搬遷、學校遷移、人民遷徙都贏得了五個月的寶貴時間，讓後來來台的菁英份子將中華文化延續傳承至今，這也是歷史上不可磨滅的功績！

請主席當機立斷，做出最佳危機處理方式！