羅智強不支持侯友宜？ 侯辦：相信可爭取最高選票

國民黨立委參選人羅智強拋出政黨輪替大聯盟構想，要對抗綠營假民主大聯盟，卻被解讀成不支持侯友宜，昨深夜緊急喊卡記者會。對此，侯友宜競選工作室今表示，相信侯友宜可以爭取到最高選票，且還原羅智強的說法，沒有說不支持侯友宜，沒有這一回事。

侯友宜競選工作室發言人、新北市議員江怡臻今受訪表示，羅智強是國民黨一分子，大家共識就是政黨輪替，2024年一起下架專制、霸道的民進黨，且近期看到有民調顯示高達6成2的民眾希望政黨輪替，相信侯友宜能爭取到最多民眾的支持、獲得最高選票。