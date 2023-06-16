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羅智強不支持侯友宜？ 侯辦：相信可爭取最高選票

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
國民黨立委參選人羅智強拋出政黨輪替大聯盟構想，要對抗綠營假民主大聯盟，卻被解讀成不支持侯友宜，昨深夜緊急喊卡記者會。記者黃義書／攝影
國民黨立委參選人羅智強拋出政黨輪替大聯盟構想，要對抗綠營假民主大聯盟，卻被解讀成不支持侯友宜，昨深夜緊急喊卡記者會。記者黃義書／攝影

國民黨立委參選人羅智強拋出政黨輪替大聯盟構想，要對抗綠營假民主大聯盟，卻被解讀成不支持侯友宜，昨深夜緊急喊卡記者會。對此，侯友宜競選工作室今表示，相信侯友宜可以爭取到最高選票，且還原羅智強的說法，沒有說不支持侯友宜，沒有這一回事。

侯友宜競選工作室發言人、新北市議員江怡臻今受訪表示，羅智強是國民黨一分子，大家共識就是政黨輪替，2024年一起下架專制、霸道的民進黨，且近期看到有民調顯示高達6成2的民眾希望政黨輪替，相信侯友宜能爭取到最多民眾的支持、獲得最高選票。

現場媒體追問如何看待國民黨立委參選人的發言，是否在唱衰同黨總統參選人，江怡臻否認地說，「沒有這一回事」，還原羅智強在廣播時的說法，其實沒有說不支持侯友宜。

羅智強被解讀成不支持侯友宜，侯友宜競選工作室今表示，相信侯友宜可以爭取到最高選票，且還原羅智強的說法，沒有說不支持侯友宜，沒有這一回事。記者張曼蘋／攝影
羅智強被解讀成不支持侯友宜，侯友宜競選工作室今表示，相信侯友宜可以爭取到最高選票，且還原羅智強的說法，沒有說不支持侯友宜，沒有這一回事。記者張曼蘋／攝影

2024大選 總統大選 羅智強 侯友宜

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