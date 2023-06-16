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行人地獄衝擊兒少生命權遭糾正 政院：虛心受教

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台灣交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。圖／聯合報系資料照片
台灣交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。圖／聯合報系資料照片

監察院今天針對行人地獄導致的兒童交通事故傷亡對行政院提出糾正案。行政院發言人林子倫今表示，行政院尊重監察院職權也虛心受教，將就監察委員的提醒務實檢討改善。

林子倫表示，行政院長陳建仁上任後即將「道安、治安、資安」列為政府施政改革重點，陳揆多次聽取專案報告以及指請政委吳澤成專案督導每月召開會議檢討，並藉由交通部每月公布地方執行成效提升地方首長重視，讓地方通力合作，以加強整合、共同落實改善。

針對監察委員所提兒少交通事故改善部分，行政院去年已核定50億元「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，針對婦幼族群人口數較多的區域周邊易肇事路口，以及學校周邊路口、通學廊道進行路徑改善，並以補助計畫方式提供各縣市政府申請，截至6月6日已提案352件、核定161件，核定總經費達29.8億元，中央款項23.9億，內政部及交通部持續與地方政府溝通，期盼地方加速檢視並提報計畫。

林子倫表示，行政院已於今年5月通過「行人優先交通安全行動綱領」，跨部會就工程、教育、執法及監理等4大面向，提出19項行動方案，並且，國發會正在審議「永續提升人行安全計畫」，預計7年投入410億元，改善行人空間。期盼透過中央各部會政策法令的完善建構、地方政府的落實執行，以及政府、民間與每一位國人的協力，盡早讓台灣洗刷「行人地獄」的惡名。

行政院 林子倫 行人地獄

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