陳信瑜洩密蔡壁如遭彈劾 柯文哲：當市長主張公開透明

台北市政府前勞動局長陳信瑜涉嫌違法動支首長特別費，又被控洩密將鏡電視勞檢「爭議檢查概要」等檔案給時任立委的蔡壁如，遭監察院通過彈劾。時任台北市長的民眾黨主席柯文哲說，待監察院下午開記者會後才能評論，但也提到自己當市長主張公開透明，資料是否屬機密由法院認定。

監察院昨天指出，陳信瑜利用權勢及職務機會，不實核銷首長特別費，洩漏勞動檢查內部資料，於公務場合發言不當，違失情節重大，通過彈劾，今天舉行記者會說明。

柯文哲今天對此表示，監察院下午3點開記者會，自己要看到詳細內容才能評論。

至於陳信瑜被控洩漏公務機密資料給民眾黨時任立委的蔡壁如？柯文哲說，自己當市長時就主張公開透明，議員要索資幾乎都提供，至於資料是否屬於機密要由法院認定。但也強調自己一向主張公開透明，這是當時台北市政府的政治文化。