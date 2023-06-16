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影／前往海峽論壇 夏立言：對安定、和平、繁榮有幫助

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
國民黨副主席夏立言（右三）今天率團前往在福建參加第15屆海峽論壇，台東縣長饒慶鈴（右二）也一同前往。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言（右三）今天率團前往在福建參加第15屆海峽論壇，台東縣長饒慶鈴（右二）也一同前往。記者季相儒／攝影

國民黨副主席夏立言今天率團前往福建參加第15屆海峽論壇，夏立言上午在桃園機場接受媒體聯訪時表示，海峽論壇是從2009年開始大家公認兩岸民間交流的最大活動，過去幾年因為疫情沒辦法過去，這次是疫情後第一次參加，過去很多屆國民黨的主席、副主席都有參加過，現在全世界特別是美國還有國內各政黨候選人都主張要擴大交流，都認為交流的重要，所以在這時候去海峽論壇，對於兩岸的安定、和平、繁榮有很大的幫助。

媒體詢問國民黨主席朱立倫日前說，希望民進黨不要繼續打壓交流，對此是否有感到壓力？

夏立言說蔡政府過去一段時間也不斷的主張要加強交流，包括民進黨的總統參選人、副總統賴清德也說過，最想跟大陸領導人習近平共進晚餐，希望陸委會、民進黨能夠言行一致，如果要加強交流，就不要附加任何的條件。

夏立言也說這次交流主要責任是把台灣一般中小企業、農漁民及大陸的台商、台生在生活上碰到的困難跟大陸轉達，希望針對這部分能得到實質的解決，在去年8月到今年2月去了兩次，代表農漁民說了很多的話，很高興對方也聽到了，所以這次台東縣長饒慶鈴去關心縣裡面農產品的問題，希望能帶回來好消息。

針對陸委會副主委詹志宏昨天說，海峽論壇就是統戰「嘉年華」。對此夏立言表示尊重陸委會的看法，但必須強調海峽論壇是從2009年到現在是兩岸交流間最大的平台，台灣這邊去的不只是政黨，民間的社團、企業界、年輕都有去參加也發揮效用，「陸委會既然強調兩岸交流的重要，又在這重要的交流平台上橫加一些條件、阻擾，我認為是沒有必要」。

夏立言表示，交流是全世界的趨勢，美國人也認為交流非常重要，AIT處長孫曉雅日前接受節目訪問時也說，3個政黨參選人都表示想溝通交流的意願。而自己每次去大陸的時候，美國人也正好前往訪問，美國國務卿布林肯也將在後天前往大陸；兩岸之間的情勢的確是比較緊張，就像美國跟大陸之間一樣，在這個時候，美國人認為對談的重要，交流對話是絕對有它的需要性，交流是非常重要的趨勢。

最後夏立言引用美國國防部長奧斯汀上星期在新加坡說的「雙方的對談是必須的不是獎賞，對談的時機是每次、任何時候及現在更要對談」。夏立言說「兩岸之間情勢比較緊張，就像美國及大陸之間一樣，這時候美國人認為對談的重要，我們也認為交流對話是有需要性」。

夏立言上午在桃園機場接受媒體聯訪時表示，海峽論壇是從2009年開始大家公認民間交流的最大活動，過去幾年因為疫情沒辦法過去，這次是疫情過去後第一次參加，對於兩岸的安定、和平、繁榮有很大的幫助。記者季相儒／攝影
夏立言上午在桃園機場接受媒體聯訪時表示，海峽論壇是從2009年開始大家公認民間交流的最大活動，過去幾年因為疫情沒辦法過去，這次是疫情過去後第一次參加，對於兩岸的安定、和平、繁榮有很大的幫助。記者季相儒／攝影
夏立言說「兩岸之間情勢比較緊張，就像美國及大陸之間一樣，這時候美國人認為對談的重要，我們也認為交流對話是有需要性」。記者季相儒／攝影
夏立言說「兩岸之間情勢比較緊張，就像美國及大陸之間一樣，這時候美國人認為對談的重要，我們也認為交流對話是有需要性」。記者季相儒／攝影

美國 夏立言 海峽論壇

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