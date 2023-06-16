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議員李眉蓁拋75歲國家養 陳其邁：這是總統候選人政見

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高市議員李眉蓁拋75歲國家養建議，市長陳其邁答覆表示，「這是總統候選人政見」。記者王昭月／翻攝
高市議員李眉蓁拋75歲國家養建議，市長陳其邁答覆表示，「這是總統候選人政見」。記者王昭月／翻攝

國內邁向高齡社會，長輩獨居或老老照顧情形日益普遍，衍生新興社會課題，國民黨高雄市議員李眉蓁今早質詢時表示，高雄市65歲以上長輩已達18%，很快進入超高齡社會，建議市府研議75歲以上長輩國家養！市長陳其邁指「這是總統候選人的政見」，不過高雄長照覆蓋率已達58%，在六都中排第三。

李眉蓁說，疫情趨緩，台中等縣市人口已回流，但高雄人卻沒回來？她指目前高雄總人口數約273萬多，足足比疫前減少3萬6千多人，市府之前指是因為海外人士因碰上疫情回不來被除籍，但現在疫情解封，也沒有很多人回來。

李眉蓁表示，年輕人因為低薪寧可外漂求職不回來，但高雄的現況是逐漸邁入超高齡社會，目前65歲以上長輩已達18.5% ，明年可能就破20%，變超高齡縣市。根據銀髮安居計中，高雄在六都看護率最低2.9% ，23.4%獨居、老老照顧12%，合計36%，但高雄可能因為經濟力較差請不起外勞，長輩只好自己照顧自己。

她說，有人倡議0到6歲應由國家養，卻忽略老人照護問題，她建議市府應考慮75歲以上長輩由國家養！讓人真正感受到高市府不只是一個重視冰冷數字的團隊。

陳其邁說，長照是中央政策，75歲國家養的問題屬總統候選人的政見。不過蔡英文總統就任以來，已指長照經費從80億元提高到600多億，高雄長照的照護人力也增加2萬到3萬，長照率達58%、這也是高雄看護率較低的原因之一。

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