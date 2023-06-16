促推揭弊者保護法 邱顯智：爭議應由國會審查去異求同

時代力量立法院黨團今舉行記者會，呼籲行政院及執政黨團，落實2017年司法改革國是會議做成之決議。時代力量立委邱顯智會後受訪，談及「揭弊者保護法」遲未通過的原因，他認為不能因為部分條文有爭議，導致整部法案不送進立院審查，國會應發揮功能審查，達「去異求同」。

邱顯智說，第10屆國會還以「屆期不連續」為由而不送「揭弊者保護法」草案到立院審查，非常不應該，因相關草案曾送進立法院，表示行政院做過通盤考量。他不諱言，「揭弊者保護法」個別條文有爭議，例如是否將揭弊私人企業或私法人的部分也納入法案裡，各個不同的版本都有可以討論的空間。

邱顯智認為，每一部法案審查，比如入出境移民法、公職人員選罷法的排黑條款等，都會有爭議，因為條文是牽一髮動全身，但是如果以某一個部分有爭議，比如他舉例的私法人是否可納公益揭弊有爭議，導致整部法案沒送進立法院，外界無法接受。

邱顯智指出，既然條文有爭議，在國會殿堂裡就是要去審議，以達「去異求同」，因有爭議而不送相關草案根本不成理由，「礦業法也有爭議，但已經完成修法了。」

邱顯智提到，如果台灣沒有貪官汙吏、一切歌舞昇平，那他無話可講，可是目前看起來顯然不是這樣，民進黨政府弊端叢生，例如台南光電案。保護揭弊者方面，國際也有相關立法，若無法保護勇於揭弊的人員，尤其是保護在體系內的人員，他們如何鼓起勇氣揭弊？應是鼓勵跟照顧那些人勇於說出真相。