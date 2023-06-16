時力籲民進黨落實司改國是會議決議 速過揭弊者保護法

時代力量立法院黨團今日舉行「司法改革最後衝刺」記者會，針對司法改革國是會議尚未落實之決議，呼籲行政院及執政黨團，把握最後一個會期的時間，解決部分拖延許久但迫切的司法改革問題，盡快推動「揭弊者保護法」通過，且應落實保障女性生育自主權。

時代力量立委陳椒華說，2017年司改國是會議就已做成決議，要求政府依照「聯合國反貪腐公約」的規範，儘速推動公、私部門的公益揭弊者保護立法，但民進黨政府完全執政滿7年，2次被反貪公約國際審查委員會的「結論性意見」指正，仍不願兌現承諾。

陳椒華批評，過去7年民進黨政府透過一個個宣示性質的「行動方案」，承諾推動「揭弊者保護法」，實際上卻毫無實質作為。她舉例，2016年民進黨政府剛上任即修正「國家廉政建設行動方案」，宣示推動「揭弊者保護法」，但到2019年5月才首次將草案送到立法院，最後因屆期不連續而未能完成立法，同樣戲碼今年恐再次上演。

陳椒華認為，相關討論已久，朝野立委皆已提出草案，民進黨政府沒有理由再拖延，令人懷疑，這根本是一場利用立法程序的缺陷，技術性使立法無法完成的鬧劇。

時代力量立委邱顯智說，司改國是會議為了提高人民對司法的信任度，特別針對就如何促進司法的公正與廉潔做成決議，要求政府應著手研議「妨害司法公正罪」，除了檢討滅證、偽證罪外，增訂「棄保潛逃罪」、妨害刑事調查及執行罪，並增設「不法餽贈罪」與「不法關說罪」，杜絕濫用權勢、關說斡旋等妨害執法和損害司法公正性的行為。

邱顯智批，法務部早將草案提交到行政院審查，根據今年6月9日行政院統計的審理中法案結果顯示，上開不法餽贈罪等修正草案已躺在行政院等待審查許久，而自本屆立法院開始，時力黨團及各黨派的許多委員所提出的法案，更是一次也未曾獲得排審的機會。打造廉能政府不應只是口號，將已凝聚社會共識的反貪腐法案送入立法院以完善制度，才符合社會大眾的期待。

時代力量立委王婉諭指出，司改國是會議為落實女性自主權做成決議，要求應修正有配偶婦女的人工流產決定權相關規定，刪除目前「優生保健法」中有關人工流產手術的「配偶同意權」，保障女性生育自主。去年1月國健署預告生育保健法草案，原以為配偶同意權這個枷鎖終於能被解開，結果預告至今過了1年多，草案仍無法走出衛福部大門。最後一個會期，行政院應盡速提出版本，送到立法院審查，以落實女性自主權，改正性別人權的不平等。