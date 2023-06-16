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防制人口販運連14年獲第1級 林右昌：加強跨國執法合作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌。本報資料照
內政部長林右昌。本報資料照

美國國務院於昨(15)日公布2023年全球防制人口販運評比結果，我國連續14年在全球180多國及地區評比中名列「第1級」國家。內政部長林右昌今天表示，防制人口販運是落實人權保障重要的一環，未來將持續攜手民間及國際夥伴，一起加強打擊犯罪，完善被害人保護。

美方表示，我國防制人口販運量能雖受疫情影響，政府仍與民間攜手，克服各項困難並解決人口販運問題，值得肯定。

林右昌表示，針對美方及民間團體關注的外籍漁工勞動權益問題，以及去年發生的國人赴柬埔寨等地遭人口販運事件，行政院都高度重視並積極處理，透過「漁業與人權行動計畫」及「柬埔寨人口販運各專案工作小組」，整合跨部會資源，推動跨國執法合作，加強打擊人口販運，落實被害人保護。

林右昌指出，今年美方於評比報告中提出的9項建議，包含擴大漁業署人員及勞動檢查員覆蓋範圍至海外所有取得授權的港口；將人口販運被害人鑑別權限擴及司法警察機關以外的重要單位；推動立法保障外籍家庭看護工與家事移工勞動權益，以及全面禁止扣留移工身分證件等，內政部今年4月頒布的「2023－2024反剝削行動計畫」多已納入。

「2023－2024反剝削行動計畫」訂有19項人口販運議題暨81項具體措施，包括於國外港口增加第三方檢查機制以補充檢查量能，以及提升社工及專業人員於人口販運被害人鑑別的參與度等，將藉由跨部會合作及公私協力，積極推動防制人口販運工作，並列入「行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報」，定期追蹤檢討。

林右昌 人權 移工

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