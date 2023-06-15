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台美21世紀貿易倡議僅立院查照 民眾黨立委批「服貿黑箱翻版」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨立委邱臣遠（左）、張其祿（右）。聯合報系資料照
台灣民眾黨立委邱臣遠（左）、張其祿（右）。聯合報系資料照

民眾黨立法院幹事長張其祿今天表示，台美21世紀貿易倡議6月1日簽訂首批協定，該法案明確要求，未來美台簽署任何協定，必須與美國國會諮商，美國政府不可繞過國會逕行簽署。對照我國，協定生效後，僅需送請立法院查照，明顯是「兩個民主國家不同標準」。

張其祿指出，若行政院堅持只以送立法院「查照」方式處理，就如同之前的服貿黑箱再來一次，應將查照案改為審查案，尊重民意，讓立委審查協定內容，不要把立法院當成執政黨的橡皮圖章。

張其祿指出，沒有一個國家簽訂協定時會「完全利他」，尤其是面對美國這樣巨大的經濟體，小國與大國的貿易合作通常不會都只是甜頭，不付出代價，台美未來合作必然會涵蓋許多深水區議題，恐對台灣產業造成重大影響和風險。

張其祿表示，美國政府曾以超黨派貿易促進法（TPA）等法規，要求政府在對外貿易談判時，須由國會「事前授權」、「談判中監督」及「事後審查」監督機制，但台灣目前欠缺法制化來處理這項議題，也沒有協商授權快速程序（fast track negotiating authority，簡稱快速審批程序），無法進行事後的有效監督。

張其祿指出，台美21世紀貿易倡議日後進到深水區議題，農業、環保、勞工及數位貿易等協議生效後，美國農產品可能大舉進軍台灣市場，數位平台與媒體的議價問題也待解，對台灣的產業及市場可能產生巨大衝擊，台灣恐缺乏因應對策。

張其祿表示，政府應儘速完備各種跨國協定「快軌授權」等監督機制法制化，不該只想暗渡陳倉，認定台灣與美國的「台美21世紀貿易倡議」只是「行政協議」僅從立法院查照，讓代表民意的立法院淪為「行政院立法局」。

民眾黨立委邱臣遠今天表示，民眾黨主張，將台美21世紀貿易倡議審查查照案改為審查案，經立法院實質審查才能回應民意，對我貿易協定作出相關保護機制，籲民進黨不要再透過多數輾壓。

民進黨立委賴瑞隆今天也表示，台美21世紀貿易倡議的簽訂，對台美關係是一大進展，同時也是台美FTA簽訂訂定基礎，政府應將該協定送交立法院審議，透過國會審查與監督，才是民主國家慣用的程序。

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