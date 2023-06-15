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餵藥案口誤挨酸被侯友宜逼道歉 藍議員：民進黨上到下不斷抹黑

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
劉美芳今開記者會，否認被新北市長侯友宜逼迫道歉。記者張曼蘋／攝影
劉美芳今開記者會，否認被新北市長侯友宜逼迫道歉。記者張曼蘋／攝影

國民黨議員劉美芳日前為了口誤餵藥案時序而鞠躬道歉，賴清德競選辦公室痛批，南韓女團「TWICE」台籍成員周子瑜因威權壓迫鞠躬道歉，台灣議會也發生了。對此，劉美芳否認被新北市長侯友宜逼迫道歉，她強調，根本是竹篙鬥菜刀，反觀民進黨主席賴清德、立委張宏陸和王定宇，以及各位發言人、議員不斷造謠抹黑，「我小小議員都出來道歉了，你們願不願意，為你們的抹黑、造謠道歉」。

劉美芳表示，她單純是因為說錯一句話，要為此負責，敢做敢當，才在議場跟社會大眾道歉，但是賴辦牽扯周子瑜的「搖國旗被迫錄影道歉」一事，根本是竹篙鬥菜刀，「我跟周子瑜有什麼關係？」

劉美芳說，她覺得要道歉負責任，隔2天就在黨團記者會澄清，一周後也在議場跟社會大眾道歉，反觀民進黨從上到下不斷造謠抹黑，「我小小的議員都出來道歉了，你們願不願意，為你們的抹黑、造謠道歉」。

劉美芳表示，若有任何證據出來證明她在4月就接到陳情，請拿出來，但現在有嗎？劉強調，民進黨要敢做敢當，別當抹黑共犯結構，很多老師現在都沒工作，希望民進黨秉持良心良知，別因為選舉就抹黑，跟她一樣出來道歉。

幼兒園 民進黨 賴清德 侯友宜 國民黨

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