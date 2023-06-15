今警察節表揚模範警察 蔡總統：代表國人致上最深感謝

警政署今天下午舉辦「112年警察節慶祝大會」活動，蔡英文總統、行政院長陳建仁、內政部長林右昌到場，並頒發「全國模範警察」及「資深績優人員警察獎章」。

蔡英文致詞時，表示今天是615警察節，不論何時警察都堅守崗位，24小時待命，守護社會安全，她要代表國人致上最深感謝。

蔡英文表示，為保障警察執勤安全，政府編列預算經費，充實裝備規格，打造更好的訓練設施，希望提升臨場反應，讓執法更安全。

蔡英文感謝警察盡心力保護人民，也請警察執勤時務必注意安全，政府會持續提升警察在各面向的保障，和大家站在一起，讓台灣更安全、讓人民更安心。

警政署在蔡英文抵達時，先報告警方打擊黑幫、肅槍成果，總統除視察聽取簡要說明，也慰勉偵破重大槍擊案件及肅槍績優有功人員。