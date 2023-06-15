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接見美智庫 蔡總統：韌性民主陣線共創經濟繁榮

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統接見美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）軍事安全專家交流團。圖／總統府提供
總統接見美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）軍事安全專家交流團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見美國智庫「保衛民主基金會軍事安全專家交流團」時表示，「台灣」是國際社會的關鍵字，台海和平穩定是維持國際秩序的重要關鍵。台灣會不斷提升自我防衛能力，並持續透過各種機制，和理念相近的夥伴深化合作，希望與國際共同建立具有韌性的民主陣線，讓全球供應鏈更安全，一起創造經濟繁榮。

蔡總統指出，台灣正面臨威權主義的持續擴張，這也對全球民主帶來威脅，台灣位處在民主防線的最前緣，過去幾年來，不斷提升自我防衛能力，確保國家安全，也持續透過各種機制，和理念相近的夥伴深化合作。

蔡總統說，例如「全球合作暨訓練架構」就是台灣和民主國家交流的重要平台，就在這個月初，「台美21世紀貿易倡議」完成首批協定的簽署，這是過去40多年來，台美結構最完整的貿易協定。台美也會在這個良好基礎上，繼續探尋更多合作的機會，希望與國際共同建立起具有韌性的民主陣線，讓全球供應鏈更加安全，並一起創造經濟繁榮。

總統也感謝「保衛民主基金會」多次發表專文，倡議國際社會支持台灣；基金會主席博明同時是台灣的老朋友，過去在擔任美國副國安顧問任內非常重視台海關係，卸任後也不遺餘力地呼籲美國各界，共同支持台灣。

蔡英文

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