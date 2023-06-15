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時力：台美貿易倡議拒絕送審 讓人想起服貿協議搞黑箱

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日在美國在台協會（AIT）總部簽署。經貿辦提供
「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日在美國在台協會（AIT）總部簽署。經貿辦提供

美國聯邦眾議院歲計委員會昨天以壓倒性票數通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，時代力量發言人余佳蒨今天說，攸關人民重大權益的重要貿易協定，政府拒絕送進國會實質審查，應該落實程序送立法院審議，「沒有大問題的東西為什麼要搞黑箱？」

台美雙方本月初簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，美國聯邦眾議院歲計委員會昨天以全數同意的壓倒性票數，無異議通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，展現對台灣的強力支持。

余佳蒨今天透過新聞稿表示，時代力量樂見台美經貿關係達到新的里程碑，但是攸關人民重大權益的重要貿易協定，政府卻拒絕送進國會實質審查，令人想起2014年「服貿協議」談判及簽署過程的不透明、不正義，引發社會極大的反彈與動盪。

余佳蒨表示，相較美國國會堅持對台美貿易倡議進行審查，我國行政院卻以該倡議是「行政協定」而非「條約」為由，拒絕送入立法院實質審查。

余佳蒨說，從簽署的貿易協定內容來看，實際上是涉及到我國在經濟上利益的重要事項，或者是可能會牽涉後續我國法律的變更，依照「條約締結法」規定，這項貿易協定的性質實質上屬於「條約」，依法就應該在簽署後送到立法院進行審議。

余佳蒨指出，過往的貿易、經合合作協定等，皆是以條約案的方式，送進立法院審查，例如台巴（巴拿馬）自由貿易協定、台瓜自由貿易協定、海峽兩岸經濟合作架構協議、台紐經濟合作協定等皆是如此。

余佳蒨還說，更何況本次的台美貿易倡議內容涉及農業、數位貿易、勞動、環境、國營事業等涉及經濟利益、法律等國家重要事項，因此應該依法交由立法院審議，不該任意的規避來自立法院的監督。

余佳蒨強調，時代力量一直都支持台灣走向世界，同時肯定透過與民主盟友間的合作，降低對於中國的經濟依賴，但是在談判的過程當中，秉持公開透明的原則，這是我們必須堅守的底線，呼籲政府開大門走大路，該送立法院就送立法院，不要留下不良惡例，引起人民的疑慮。

立法院 時代力量 自由貿易

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