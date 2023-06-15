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疑廠商得標台肥土地轉手換錢 王鴻薇籲農委會調查

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（圖）日前揭發台肥新竹D7土地標售案涉內線交易，今再揭露台肥訂定投標高規格，質疑台肥有綁標嫌疑，呼籲農委會啟動行政調查。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇（圖）日前揭發台肥新竹D7土地標售案涉內線交易，今再揭露台肥訂定投標高規格，質疑台肥有綁標嫌疑，呼籲農委會啟動行政調查。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委王鴻薇日前指控台肥新竹D7土地標售案涉內線交易，今再揭露台肥訂定投標高規格，包括「不許共同投標」、「實收資本額30億」等，但得標的達麗公司在公告得標後四天，竟將標案30%所有權轉移給當時資本額只有20萬的「盛景開發投資有限合夥公司」，她質疑台肥有綁標嫌疑，拖延16天才公告決標，根本是讓得標廠商轉手換現金，呼籲農委會啟動行政調查。

王鴻薇說，在她於5月25日舉行記者會後，5月30日台肥董事長就換人，原董事長黃耀興回去擔任總經理，而當初資本額只有20萬的盛景公司在6月時，資本額暴增到10億，諸多巧合令人起疑。

王鴻薇再次說明，台肥實收資本額98億，新竹D7土地交易額26億，占超過37%，屬重大資產處分，但台肥土地交易案今年3月16日公開招標，4月17日開資格標，4月19日開價格標的同時當場宣布決標，直到5月5日才發布重大訊息，得標廠商決標4天後就將30%土地所有權轉移，台肥最大股東農委會不查嗎？

王鴻薇質疑，針對新竹D7土地交易案，台肥資格開非常高，要求實施資本額30億元的廠商投標；其次是台肥資格標限制不得共同投標，達麗公司得標後卻把30%土地所有權轉移給當時資本額20萬的盛景公司，證明兩間公司都是資格作假，公然綁標。

王鴻薇指出，根據農委會提供的台肥和達麗的契約書，得標5天內須繳交30%、相當於7.8億元做為第一期款項，否則就要遞補得標者並扣除保證金，但根據公開資料，達麗公司得標當下可支現金僅5.25億，不足以立刻支付，盛景公司是4月成立，實際負責人為邱冠勳，且該公司直到4月28日才完成足以購地的募資，證明延後公告就是要等盛景公司的資金到位。她認為，其實這筆土地一開始就是要給盛景公司。

王鴻薇強調，台肥罔顧股東、公司利益，時任董事長年薪700萬的黃耀興要負責，土地交易結束後台肥董事長就換人，黃耀興回去當總經理。她要求，持有台肥24%股分、也是最大股東的農委會，應徹查到底，她已將相關資料給檢調、農委會，一定要其中的涉及圖利、背信等依法提出告訴。

王鴻薇 農委會 台肥

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