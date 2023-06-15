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在野黨要求美台21世紀貿易倡議立院審查 綠委表態支持

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。記者季相儒／攝影
民進黨立委賴瑞隆。記者季相儒／攝影

美國聯邦眾議院歲計委員會日前通過「美台21世紀貿易倡議」首批協定實施法案，相較之下，行政院認為該協定生效後僅需送請立法院查照，引發在野黨立委不滿。民進黨立委賴瑞隆今天也呼籲，政府應盡速把協議送交立法院審議，相信朝野會以台灣最大利益原則，盡快完成審議。

賴瑞隆指出，台美21世紀貿易倡議的簽訂，對台美關係是一大進展，同時也為台美FTA簽訂奠定基礎，這是台美各界所樂見的；不過，基於權力分立原則，呼籲政府把該協定送交立院審議，透過國會的審查與監督，完成這樣的一個程序，這也是民主國家所慣用的程序。

賴瑞隆說，相信朝野會以台灣最大利益原則，盡速審議完畢，讓倡議內容生效實施，未來政府持續推動台美簽訂FTA、台灣加入CPTPP，讓台灣經貿走向國際，並持續向上進步。

賴瑞隆 立法院 FTA

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