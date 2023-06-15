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政院拍板社會創新行動方案2.0 預計4年投入111億

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁今在院會聽取經濟部「社會創新行動方案2.0」專案報告。圖／取自經濟部
行政院長陳建仁今在院會聽取經濟部「社會創新行動方案2.0」專案報告。圖／取自經濟部

行政院陳建仁今在院會聽取經濟部「社會創新行動方案2.0」專案報告，預計在2023年至2026年投入111.3億元，以「實踐社會價值」、「加速創新發展」、「串連多元資源」與「擴展國際影響」4大策略為主軸，建立公私部門夥伴關係，強化社會創新組織的自主營運發展。

行政院發言人林子倫今主持院會後記者會轉述，陳建仁指出，聯合國永續發展目標（SDGs）的實踐，是要解決全球發展失衡的普世價值，經濟部的「社會創新行動方案2.0」，正是接軌聯合國所倡議17項永續發展目標（SDGs）的具體展現。社會創新不僅是解決未來經濟、社會、環境的新策略，也是青年創業、企業發展的重要基礎，更是發展新經濟模式的重要途徑。

各部會接續彙整提出「社會創新行動方案2.0」，預計2023年至2026年投入超過111億元，將串聯政府機關、企業部門、非營利組織、公民等多方力量的公私民夥伴關係，以加速推進社會創新政策，建立我國典範案例，與國際社會分享交流，於全球永續議題擴散社會影響力，進而打造創新包容永續的韌性台灣。

經濟部表示，社會創新組織類型廣泛並涵蓋多元議題，我國目前有超過841家社會創新組織、184家支持社創的產業夥伴（包括上市櫃公司等）、帶動超過2萬就業人數；社會創新採購6年來累積採購金額超過31億元，以及由民間主導、政府協力在台灣舉辦6屆的亞太社會創新高峰會，顯示我國已有紮實的社會創新發展基礎，更多相關資訊可至社會創新平台：https://si.taiwan.gov.tw/了解。

行政院 陳建仁

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