王鴻薇揭發台肥土地標售案 籲農委會徹查到底

國民黨立委王鴻薇日前曾揭發台肥新竹D7土地標售案，涉嫌內線交易等，全案檢調調查中，王鴻薇今天再召開記者會，揭發該案最新進展，指出台肥訂定超高規格包括「不許共同投標」、「實收資本額30億」等，但達麗公司得標後，沒想到公告得標後四天，達麗就將標案30%所有權轉移給當時資本額只有20萬的盛景開發投資有限合夥公司。

王鴻薇質疑，台肥有綁標之嫌，之前詭異地延後16天才公告決標，看來根本是讓得標廠商可以轉手換現金，這種「乾坤大挪移」式的招標土地，背後疑雲重重。王鴻薇批台肥公司這樣罔顧股東、公司利益的作為，時任董事長年薪700萬的黃耀興絕對要負責，就這麼剛好這筆交易結束後台肥董事長就換人，黃耀興還可以回去當總經理。王鴻薇要求，持有台肥 24%股份，同時身為最大股東的農委會，應該要徹查到底，目前已經將相關資料都提供給檢調與農委會偵辦，一定要對於其中的涉及圖利、背信依法提出告訴，維護相關權益。