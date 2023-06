林昶佐現身奧斯陸哈維爾獎 頒獎給4位烏克蘭藝術家

無黨籍立委林昶佐今天現身奧斯陸「哈維爾獎」頒獎典禮,擔任頒獎人頒發獎項給來自烏克蘭的4位藝術家,他在致詞時表示,台灣之於烏克蘭雖在地球兩端,但是面對著類似的威脅,來自於極權政權,因此深受這些藝術家鼓舞,感謝他們向世界展示烏克蘭人的勇氣。

林昶佐昨天晚上在社群媒體發文表示,自己將參與奧斯陸自由論壇的活動與談,並且提及「與談前還有個小任務,希望趕得上」,終於在挪威時間下午1時的哈維爾獎頒獎典禮上順利現身。

林昶佐今天透過新聞稿說明,自己將在今天參加奧斯陸自由論壇與談,主辦單位認為,林昶佐由具有國會議員與搖滾歌手的雙重身份,非常適合擔任哈維爾頒獎人,因此特別邀請他出席頒獎典禮。

哈維爾獎的全名為「哈維爾創意異議者獎Václav Havel Prize for Creative Dissent」,是為了紀念已故捷克總統瓦茨拉夫·哈維爾,同時也是身為詩人、劇作家及異議人士的他而設立,哈維爾獎過去的得獎者包括盧安達音樂家Kizito Mihigo、中國藝術家艾未未、緬甸民運人士翁山蘇姬、俄羅斯龐克樂團Pussy Riot等。

林昶佐頒發的得獎者為烏克蘭的4組團體,包括已故音樂家Yuriy Kerpatenko、數位藝術家Mariia Loniuk、藝術計畫「Art Residency in Occupation」及音樂計畫「Stand Up for Ukraine」。

林昶佐在致詞時表示,「感謝這些藝術家向世界展示了烏克蘭人民的勇氣。雖然台灣位於地球的另一端,面對著類似的威脅來自於極權政權,但他們深深地鼓舞與啟發了我們。」

林昶佐透露,在如此隆重的活動上要介紹各組藝術家或團體,其實超級緊張,遠比介紹自己樂團的作品還要抖,深怕講錯這些藝術作品地細節,他甚至還自製提示卡,幸好相當順利地完成任務。

林昶佐說,過去在一些音樂方面的獎項,自己都是擔任入圍者或得獎人,難得以頒獎人的身分出席典禮,且是在人權與藝術層面格外有代表性的獎項,因此感到相當榮幸,感謝主辦單位的信任,讓他有這麼難得的體驗。