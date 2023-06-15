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林昶佐現身奧斯陸哈維爾獎 頒獎給4位烏克蘭藝術家

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐今天現身奧斯陸「哈維爾獎」頒獎典禮，擔任頒獎人頒發獎項給來自烏克蘭的4位藝術家。圖／林昶佐國會辦公室提供
無黨籍立委林昶佐今天現身奧斯陸「哈維爾獎」頒獎典禮，擔任頒獎人頒發獎項給來自烏克蘭的4位藝術家。圖／林昶佐國會辦公室提供

無黨籍立委林昶佐今天現身奧斯陸「哈維爾獎」頒獎典禮，擔任頒獎人頒發獎項給來自烏克蘭的4位藝術家，他在致詞時表示，台灣之於烏克蘭雖在地球兩端，但是面對著類似的威脅，來自於極權政權，因此深受這些藝術家鼓舞，感謝他們向世界展示烏克蘭人的勇氣。

林昶佐昨天晚上在社群媒體發文表示，自己將參與奧斯陸自由論壇的活動與談，並且提及「與談前還有個小任務，希望趕得上」，終於在挪威時間下午1時的哈維爾獎頒獎典禮上順利現身。

林昶佐今天透過新聞稿說明，自己將在今天參加奧斯陸自由論壇與談，主辦單位認為，林昶佐由具有國會議員與搖滾歌手的雙重身份，非常適合擔任哈維爾頒獎人，因此特別邀請他出席頒獎典禮。

哈維爾獎的全名為「哈維爾創意異議者獎Václav Havel Prize for Creative Dissent」，是為了紀念已故捷克總統瓦茨拉夫·哈維爾，同時也是身為詩人、劇作家及異議人士的他而設立，哈維爾獎過去的得獎者包括盧安達音樂家Kizito Mihigo、中國藝術家艾未未、緬甸民運人士翁山蘇姬、俄羅斯龐克樂團Pussy Riot等。

林昶佐頒發的得獎者為烏克蘭的4組團體，包括已故音樂家Yuriy Kerpatenko、數位藝術家Mariia Loniuk、藝術計畫「Art Residency in Occupation」及音樂計畫「Stand Up for Ukraine」。

林昶佐在致詞時表示，「感謝這些藝術家向世界展示了烏克蘭人民的勇氣。雖然台灣位於地球的另一端，面對著類似的威脅來自於極權政權，但他們深深地鼓舞與啟發了我們。」

林昶佐透露，在如此隆重的活動上要介紹各組藝術家或團體，其實超級緊張，遠比介紹自己樂團的作品還要抖，深怕講錯這些藝術作品地細節，他甚至還自製提示卡，幸好相當順利地完成任務。

林昶佐說，過去在一些音樂方面的獎項，自己都是擔任入圍者或得獎人，難得以頒獎人的身分出席典禮，且是在人權與藝術層面格外有代表性的獎項，因此感到相當榮幸，感謝主辦單位的信任，讓他有這麼難得的體驗。

林昶佐辦公室說明，林昶佐預計在台灣時間今天晚間7時，登上奧斯陸自由論壇於挪威主場的舞台，並且跟來自美國、烏克蘭、敘利亞的代表討論面對獨裁國家擴張的因應策略。

無黨籍立委林昶佐今天現身奧斯陸「哈維爾獎」頒獎典禮，擔任頒獎人頒發獎項給來自烏克蘭的4位藝術家。圖／林昶佐國會辦公室提供
無黨籍立委林昶佐今天現身奧斯陸「哈維爾獎」頒獎典禮，擔任頒獎人頒發獎項給來自烏克蘭的4位藝術家。圖／林昶佐國會辦公室提供

林昶佐 藝術家 烏克蘭

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