聽新聞
test
0:00 / 0:00
台大祭三措施懲陳明通 王鴻薇：根本不夠 充其量只留汙點
國民黨立委王鴻薇檢舉國安局前局長陳明通學倫爭議案，她昨收到台大審查結果，台大未為懲處，僅對陳祭出三措施，包括不能歸建、不能延長退休以及不能擔任兼任教授。王鴻薇今日表示，這樣的懲處根本不夠，充其量只是留下汙點。
王鴻薇說，她有看到台大說明，說明似乎是指陳明通借調國安局的時間，已經超過應該擔任教職的時間，因此陳明通不能歸建、不能延長退休、不能再擔任兼任教授。她認為，不得歸建、不能延長退休等算不上懲處。
王鴻薇指出，陳明通是第二次申請退休，陳的年齡超過的話，不能歸建跟不能延長退休不能算是懲處。其次，針對陳明通不能再當兼任教授這點，陳最在乎的是自己的退休金，由於台大是不解聘，所以陳可以快快樂樂退休，這三項懲處對陳而言沒有任何意義，充其量是留下汙點。
王鴻薇批評，對陳明通來說，這次引起學倫風波，台大國發所因為陳明通的怠惰失職還有事後說謊而顏面掃地，這樣的懲處根本不夠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言