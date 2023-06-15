台大祭三措施懲陳明通 王鴻薇：根本不夠 充其量只留汙點

國民黨立委王鴻薇檢舉國安局前局長陳明通學倫爭議案，她昨收到台大審查結果，台大未為懲處，僅對陳祭出三措施，包括不能歸建、不能延長退休以及不能擔任兼任教授。王鴻薇今日表示，這樣的懲處根本不夠，充其量只是留下汙點。

王鴻薇說，她有看到台大說明，說明似乎是指陳明通借調國安局的時間，已經超過應該擔任教職的時間，因此陳明通不能歸建、不能延長退休、不能再擔任兼任教授。她認為，不得歸建、不能延長退休等算不上懲處。

王鴻薇指出，陳明通是第二次申請退休，陳的年齡超過的話，不能歸建跟不能延長退休不能算是懲處。其次，針對陳明通不能再當兼任教授這點，陳最在乎的是自己的退休金，由於台大是不解聘，所以陳可以快快樂樂退休，這三項懲處對陳而言沒有任何意義，充其量是留下汙點。

王鴻薇批評，對陳明通來說，這次引起學倫風波，台大國發所因為陳明通的怠惰失職還有事後說謊而顏面掃地，這樣的懲處根本不夠。