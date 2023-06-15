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三黨鼎足！最新政黨支持民調 民眾黨22.2％超越國民黨20.4％

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會今天公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果顯示民進黨為24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會今天公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果顯示民進黨為24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果顯示民進黨為24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍綠兩黨支持度下挫，民眾黨第五度超越國民黨，顯示台灣政黨政治成為「三黨鼎足」的局面，且民進黨過去3年半流失超過300萬選民，國民黨也流失近300萬選民，是嚴重警訊。

民調細項顯示，當台灣民眾被問及政黨支持傾向，24.6％選擇民主進步黨，22.2％台灣民眾黨，20.4％中國國民黨，7.2％時代力量，6.3％台灣基進，1.2％其他政黨合計，17.5％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答。

游盈隆表示，台灣政黨體系出現明顯重組的跡象，傳統由民進黨與國民黨為主的實質兩黨政治，因台灣民眾黨崛起而形成三黨鼎足的局面，這將為2024總統與立委選情投下一顆超級震撼彈，民進黨仍維持第一大黨的地位，但只領先民眾黨2.4個百分點，國民黨落居第三大黨，落後第二的民眾黨1.8個百分點，這是台灣政黨政治史上第一次，3個政黨的選民支持度都在兩成以上，而且彼此差距最大不超過4.2個百分點。

游盈隆指出，國民黨這次只獲兩成支持，內亂是最重要因素，總統提名爭議愈演愈烈，鴻海集團創辦人郭台銘陰影揮之不去，黨內分崩離析，空擁有4都10縣市地方執政版圖，竟無濟於事，再加上黨提名總統參選人侯友宜初登板即遭遇亂流，整體表現不佳，社會譁然，黨內甚至出現換侯聲浪，也是國民黨整體支持度下滑的重要因素之一。

本次調查由山水民意研究公司進行，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是6月12、13日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣;有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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