【專家之眼】迪士尼頻道集體撤台 NCC努力了什麼？

據媒體報導，迪士尼傳媒旗下綜合娛樂頻道可能將於今年底全面停播，包括衛視中文台、星衛娛樂台、衛視電影台、星衛電影台，以及中華電信MOD內的頻道等，再加上同集團的國家地理等系列頻道亦將陸續於有線電視頻道下架，共計11個頻道將撤出台灣市場。隨著Disney+於2021年在台灣上線，「迪士尼頻道」也早在2022年1月1日起停播，迪士尼集團這次大動作地將旗下頻道集體撤出台灣市場，或許是頻道商打算將收視戰場從有線電視轉移到線上數位內容平台服務的前哨戰。

有輿論認為，迪士尼集團將有線電視頻道全面下架並撤出台灣市場的舉動，意味著有線電視的寒冬將至。的確，隨著有線電視訂閱收視戶的持續下跌、OTT串流平台興起，以及數位內容平台服務的多元化，影視娛樂產品的多樣性讓有線電視逐年式微，除了與電信服務結盟以外，有線電視的使用體驗並沒有令人驚豔的變化。

產業環境跟市場競爭的現況與主管機關的政策規劃及施政方向息息相關，而NCC國家通訊傳播委員會雖然是有線電視產業的主責機關，但是這兩年卻被大量的行政訴訟纏身，再加上數位中介服務法及鏡電視申設案的爭議，NCC根本自顧不暇，遑論協助產業轉型、法規改革或推動政策。

除了有線電視產業的下架潮之外，台灣的通訊傳播產業環境還有一個最致命的威脅：數位侵權問題非常嚴重。今年四月，美國貿易代表署公布了《特別301報告（Special 301 Report）》，報告中特別點名台灣是非法網路協定電視服務（IPTV）猖獗的地方之一，像是非法使用機上盒、綁定違法APP等侵權行為，讓線上內容服務平台跟有線電視業者損失慘重。對此，經濟部長王美花雖然表示需要行政院經貿談判辦公室進行跨部會協調，以確定主責機關與權限問題，但是緩不濟急的程序卻讓內容業者的損失持續擴大。

根據台灣線上影視產業協會的資料統計，盜版影音對OTT業者造成的營業損失每年高達283億元，也讓受到波及的內容業者忍無可忍，紛紛呼籲政府對於網路犯罪的防治應該要採取團隊合作的數位治理模式。因此，業者積極的提出對策與建議，希望政府能幫業者「快速停損」，無論是用「斷網路、斷廣告、斷金流」，或是「停止解析」、「域名扣押」、「對物封鎖」等等，都是可以參考的具體方法。只是，相較於業者的積極與焦急，NCC作為主管機關卻顯得力有未逮，進退失據，遲遲沒有提出更快速有效的解決辦法。

總的來說，有線電視產業面臨危機已非朝夕，產業轉型已經不能再等，而線上內容產業的數位侵權跟盜版問題正在侵蝕新進業者的產業利基。迪士尼集團的下架與撤台只是一個警訊，提醒NCC不能再對媒體產業的呼叫充耳不聞，主管機關真的該好好努力了吧！