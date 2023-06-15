處理陳明通案 陳培哲：期待台大「挺好自己的脊樑」

陳明通學倫案審理結果出爐，台大認定陳明通有指導不周等違失行為，但因情節未達解聘程度，做出不予解聘決議，陳明通可望安穩退休。中研院院士、台大醫學院教授陳培哲認為，此一結論完全看不到究竟台大教評會給予陳明通的懲處，等於「問責學生，縱放指導教授」。這樣的不公平，讓他身為台大的老師之一感到汗顏。「大學必先自重，大學自治才能得到社會的認可。」他期望台大「挺好自己的脊樑風骨！」

陳培哲指出，兩位碩士班學生論文被撤銷，指導教授的責任還是最大。因為學生是來接受教育，尤其研究生是老師跟學生的個別教育，論文的錯誤「指導教授責無旁貸。」碩士論文也屬正式發表的科學論文，這事件相等於作者的兩篇論文都被期刊撤銷，台大過去對於造假抄襲被撤銷論文的責任作者如何處置，「這次是不是也應該如此？」但台大教評會給予陳明通的懲處「完全看不到」。他認為，大學教評會對於出事論文的指導教授如何處置，「顯示出這個大學對於學術研究和學生教育看重的程度。」

中研院院士曾志朗則說，台大校評會經過詳細討論，做成決議，「我們只能尊重」。

文化大學大傳系系主任王翔郁表示，大學教授解聘是依據教師法第14條、15條，也就是處以一至四年有期徒刑或終生不得聘任等條件。然而，陳明通是退休，並非解聘，因此需依教師法第28條處理，該條只有第14條第一項的內亂、外患罪，且需要經判決確定；或第15條第一項的性騷擾或性霸凌，才能予以解聘。

王翔郁說，教師法確實一定程度保障教師的權益，或不曾想到會發生陳明通影響那麼大的案子，因此台大確實難以教師法懲置陳明通，學術界也早有預期。反倒是台大做出解聘決議，後續恐怕還得面對法律挑戰。尤其國立大學發放的退休金也是國家公帑，發了就發了，退休金也不是用他們的錢。

不過王翔郁強調，儘管有教師法保障，學術倫理是教師做研究的基礎，陳明通曾居高位，發生那麼不名譽的案子，應該向社會道歉，並主動放棄退休金，或選擇將退休金捐出，否則只會遺臭萬年，當時重用陳明通的蔡英文總統，也應該給社會一個交代。

另一位不具名大學教授表示，教師如同勞工一般，難以輕易解聘，儘管是因研究未升等、教學考評未過遭解聘，過去也有學校敗訴的案例。但他認為，台大學倫案連環爆，也代表學校對學生的品管非常糟糕，相關主管、教授都該主動謝罪示人，「人不該沒有羞恥心」，否則台大也可以關門了。