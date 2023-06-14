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GCTF義大利舉辦工作坊 分享抗假消息經驗

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院政務委員羅秉成（左）及義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan，右）擔任「反制假訊息以捍衛民主」（Defending Democracy through Countering Disinformation）GCTF國際工作坊專題講者。圖／外交部提供
行政院政務委員羅秉成（左）及義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan，右）擔任「反制假訊息以捍衛民主」（Defending Democracy through Countering Disinformation）GCTF國際工作坊專題講者。圖／外交部提供

我國駐義大利代表處及美國駐義大利大使館於13日在義大利參議院以「反制假訊息以捍衛民主」（Defending Democracy through Countering Disinformation）為主題，共同舉辦「全球合作暨訓練架構 」（GCTF）國際工作坊。此為GCTF活動首度在義大利舉行，藉由分享台灣、美國、義大利及歐盟對抗假訊息的經驗，探討反制的有效機制。

外交部指出，開幕式由我國駐義大利代表蔡允中、美國駐義大利代辦Shawn Crowley及義大利參議院「歐盟政策委員會」主席Giulio Terzi di Sant'Agata共同主持，行政院政務委員羅秉成及義大利國會友台協會主席馬朗（Lucio Malan）應邀發表專題演講。本次活動講者分別來自台灣民主實驗室、美國微軟數位威脅分析中心、歐盟歐洲對外事務部及義大利米蘭大學等公私部門，展現透過公私夥伴協力及國際合作反制假訊息的重要性。與會的政治領袖、智庫學者、政府官員、非政府組織及外交團代表合計約百人，討論熱絡。

外交部表示，GCTF自2015年6月由台、美合作成立，並逐漸擴大為理念相近國家間分享經驗並協助能力建構的重要平台，隨著越來越多國家積極參與，GCTF作為國際合作育成平台的角色與效益正在持續擴大。110年起GCTF以加盟模式（franchise）舉辦海外活動（GCTF-affiliated event），將協助能力建構的觸角延伸至歐洲、加勒比海、南亞及非洲等更多需要合作的角落。

義大利 假訊息 外交部

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