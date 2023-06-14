快訊

兒子出生了！宋仲基曬「寶寶小手照」喜喊：最珍貴的禮物

多數人都錯！充電1順序錯誤竟傷手機 專家給正解：說明書有寫

PLG／球給志傑下半場狂飆17分 富邦勇士拋下三連霸彩帶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳明通學倫案安然下莊？ 立委：對台大學術品質是傷害

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、立法委員陳琬惠（右）。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、立法委員陳琬惠（右）。 圖／聯合報系資料照

國安局前局長陳明通涉嫌多起學術倫理爭議案，國民黨立委王鴻薇日前向台大檢舉其違反學倫，台大教評會審議，認定陳明通有指導不周等違失行為，但情節未達解聘程度，因此做出不解聘決議。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿今天指出，只是形式上譴責，但實質上影響不大。民眾黨立委陳琬惠表示，陳明通涉及多起學倫爭議卻輕鬆下莊，對於台大的學術品質跟信用都會是一種傷害。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠認為，只要沒有政治干預、台大處理此案充分自主，尊重台大教評會決議，但台大需深刻檢討、引以為戒，努力防範再有類似情事發生，否則將影響「台灣頂尖一流學府」聲望。

邱臣遠指出，台大教評會決議，認定陳明通指導不周，但情節依法不涉及「解聘」，代表他有望順利退休。去年新竹市前市長林智堅爆論文抄襲案，民進黨處理方式引發台灣學術圈風暴，許多論文抄襲案陸續被揭發；九合一大選後，應該回歸理性務實的態度來改善這過去存在的惡風。

邱臣遠表示，林智堅論文抄襲風波後，不少類似案件成為藍綠惡鬥題材，政治人物應秉持虛心，就事論事，並構思營造良好的學術環境，回歸在職進修辦學的真正目的，重建台灣人民的信任。

台大 論文抄襲 陳明通

延伸閱讀

獨／陳明通論文指導不周…台大懲處內容曝光 學界：斬斷學閥態度明確

【重磅快評】陳明通安全下莊 證明了台大的虛偽與墮落

陳明通學倫案未達解聘 教育部：依結果接續審議退休案

陳明通學倫案下莊 台大證實指導不周但情節未達解聘

相關新聞

獨／陳明通論文指導不周…台大懲處內容曝光 學界：斬斷學閥態度明確

前國安局局長陳明通因涉學術倫理爭議，國民黨立委王鴻薇日前向台大檢舉其違反學倫，但根據台大教評會決議，陳明通雖遭認定指導不...

政院明討論開放加拿大全齡牛肉進口 預料通過機會大

衛福部食藥署4月27日預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，如今預告30天期滿，行政院會明天將討論衛生福利部函送「駐加拿大臺北...

陳明通學倫案未達解聘 教育部：依結果接續審議退休案

前國安局局長陳明通因涉學術倫理爭議，國民黨立委王鴻薇日前向台大檢舉其違反學倫，但根據台大教評會決議，陳明通雖遭認定指導不...

【重磅快評】陳明通安全下莊 證明了台大的虛偽與墮落

遮掩了多時，國安局前局長陳明通的學倫審議案結果終於揭曉，台大認定陳明通有指導不周等違失行為，但情節未達解聘程度，做出不予...

赴民進黨演講 謝金河：兩岸關係很好時 台灣經濟從來沒好過

民進黨中執會近期廣邀各界人士與會，盼組「民主大聯盟」，今天下午邀請財信傳媒集團董事長謝金河演講。據轉述，謝在會中直言，前...

與捷克總統同框 吳釗燮籲民主國家團結挺台

外交部長吳釗燮訪問捷克，今天在智庫發表演說，且緊接捷克總統帕維爾之後上台致詞，也是捷克總統首度與台灣外交部長同框；吳釗燮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦