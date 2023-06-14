陳明通學倫案安然下莊？ 立委：對台大學術品質是傷害

國安局前局長陳明通涉嫌多起學術倫理爭議案，國民黨立委王鴻薇日前向台大檢舉其違反學倫，台大教評會審議，認定陳明通有指導不周等違失行為，但情節未達解聘程度，因此做出不解聘決議。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿今天指出，只是形式上譴責，但實質上影響不大。民眾黨立委陳琬惠表示，陳明通涉及多起學倫爭議卻輕鬆下莊，對於台大的學術品質跟信用都會是一種傷害。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠認為，只要沒有政治干預、台大處理此案充分自主，尊重台大教評會決議，但台大需深刻檢討、引以為戒，努力防範再有類似情事發生，否則將影響「台灣頂尖一流學府」聲望。

邱臣遠指出，台大教評會決議，認定陳明通指導不周，但情節依法不涉及「解聘」，代表他有望順利退休。去年新竹市前市長林智堅爆論文抄襲案，民進黨處理方式引發台灣學術圈風暴，許多論文抄襲案陸續被揭發；九合一大選後，應該回歸理性務實的態度來改善這過去存在的惡風。

邱臣遠表示，林智堅論文抄襲風波後，不少類似案件成為藍綠惡鬥題材，政治人物應秉持虛心，就事論事，並構思營造良好的學術環境，回歸在職進修辦學的真正目的，重建台灣人民的信任。