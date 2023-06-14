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柯文哲嘉女演講 坦言最大壓力不是王世堅 而是面對失敗

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義即時報導
柯文哲今天下午到嘉女演講，坦言最大壓力不是面對王世堅，而是面對失敗。聯合報系資料照
柯文哲今天下午到嘉女演講，坦言最大壓力不是面對王世堅，而是面對失敗。聯合報系資料照

柯文哲今天下午到嘉義女中演講，學生提問手術失敗如何調適心態。柯文哲回應，他1959年出生以來，最大壓力不是面對王世堅，接受自己失敗才是最大壓力，病人死亡承受最大壓力的不是家屬、而是醫師，要調適心境告訴自己盡力了。

面對學生提問從政生涯考量，柯文哲大秀對老婆陳佩琪恩愛，提醒學生人生中很重要的就是娶對人和嫁對人，就像他娶對老婆一樣，且他當醫師抗壓能力強，才決定踏上從政之路。

學生也提問，人生若能重來，會選擇直接去從政嗎？柯秒回「不會」。柯文哲說，人生就像單行道，沒有人知道當時選擇另外一條路會怎樣，且知道也沒有用，路都已經走過去了，所以向前看就好了。

柯文哲演講時說，做自己很容易，接受自己比較難，「You can do what you like do. However, be yourself is the most important. Accept yourself.」他從未覺得只能用功讀書，學生可以做任何自己想做的事，但前提是要能接受自己的行為「Because you are what you do.」

柯文哲也提到，台灣少子化問題，最關鍵的不是不生、而是不婚，當時他當台北市長時發現，40歲仍未婚占35%，推測再過幾年，全台逾3分之1人會沒有手足、子女及父母，這是很可怕的事，在政府和個人間完全沒有緩衝，這是國家危機。

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