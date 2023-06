柯文哲嘉女演講 坦言最大壓力不是王世堅 而是面對失敗

柯文哲今天下午到嘉義女中演講,學生提問手術失敗如何調適心態。柯文哲回應,他1959年出生以來,最大壓力不是面對王世堅,接受自己失敗才是最大壓力,病人死亡承受最大壓力的不是家屬、而是醫師,要調適心境告訴自己盡力了。

面對學生提問從政生涯考量,柯文哲大秀對老婆陳佩琪恩愛,提醒學生人生中很重要的就是娶對人和嫁對人,就像他娶對老婆一樣,且他當醫師抗壓能力強,才決定踏上從政之路。

學生也提問,人生若能重來,會選擇直接去從政嗎?柯秒回「不會」。柯文哲說,人生就像單行道,沒有人知道當時選擇另外一條路會怎樣,且知道也沒有用,路都已經走過去了,所以向前看就好了。

柯文哲演講時說,做自己很容易,接受自己比較難,「You can do what you like do. However, be yourself is the most important. Accept yourself.」他從未覺得只能用功讀書,學生可以做任何自己想做的事,但前提是要能接受自己的行為「Because you are what you do.」

柯文哲也提到,台灣少子化問題,最關鍵的不是不生、而是不婚,當時他當台北市長時發現,40歲仍未婚占35%,推測再過幾年,全台逾3分之1人會沒有手足、子女及父母,這是很可怕的事,在政府和個人間完全沒有緩衝,這是國家危機。