性騷連環爆17案 議員曝連假後6/26開性平會 北市：盡快召開

#Me too性騷案連環爆，國民黨北市議員秦慧珠今天表示，目前性騷案，北市勞動局已入案17案，絕大多數來自民進黨，目前北市勞動局已訂6月26日召開性平會。對於議員指北市勞動局會在端午連假後、6月26日召開性平會，北市勞動局僅表示，會盡快召開。

秦慧珠今天表示，對於近期性騷擾案件頻傳，北市勞動局非常忙碌，目前已針對17案，要求事業單位或發生性騷單位提出說明，這17案多數來自民進黨黨部，還不包括近期發生的謝佩芬、女工讀生遭張姓名嘴性騷，還有大陸民運人士王丹、名嘴朱學恒、朱凱翔、議員游淑慧、應曉薇踢爆性騷的案件。

秦慧珠也呼籲，因北市府管轄範圍僅在台北市，還有只能處理職場問題，當事人也必須具備勞工，呼籲其他縣市也應該比照北市勞動局主動積極處理。

秦慧珠也表示，目前北市勞動局已決定6月26日端午連假過後召開性平會，不過因案件非常多，恐怕無法6月26日調查完畢，若調查之後違反性平工作平等法屬實，將可以處罰事業單位的負責人，例如發生在民進黨，將可以罰處黨主席賴清德，希望這樣的作為，可以、嚇阻性擾案，可以還給勞工一個不受騷擾的環境。

對於是否6月26日召開性平會，北市勞動局科長陳明鈴表示，目前勞動局都還在搜集資料中，因案數、資料非常多，正在整理資料，目前限期說明的事業單位都已經來文，至於是否端午連假後召開性平會？勞動局僅回應，會盡快召開。