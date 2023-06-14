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政院明討論開放加拿大全齡牛肉進口 預料通過機會大

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
食藥署日前預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」草案，將比照美國牛肉，開放全牛齡加拿大牛肉進口，行政院會明天納入議程討論，預料通過機會很大。示意圖。本報資料照片
食藥署日前預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」草案，將比照美國牛肉，開放全牛齡加拿大牛肉進口，行政院會明天納入議程討論，預料通過機會很大。示意圖。本報資料照片

衛福部食藥署4月27日預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，如今預告30天期滿，行政院會明天將討論衛生福利部函送「駐加拿大臺北經濟文化代表處與加拿大駐臺北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」；根據行政院日前曾說明，政府經過風險評估，確認可忽略相關食用風險，預料明天院會通過機會大。

台灣目前僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，自2021年1月1日起，已開放包括30月齡以上的全牛齡美牛進口。在加拿大提出申請下，食藥署今年4月27日預告，繼美國後，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期30天，供外界提供意見。

食藥署預告開放加拿大全齡牛肉進口時，消基會認為，加拿大牛傳出狂牛疫情，事才不過1年，「飼料」是否足夠安全的疑慮尚未釐清，現在進口全牛齡牛肉，完全輕忽了消費者倚重政府為民把關的期待，反對開放加拿大全齡牛肉進口，若政府開放，不排除發起拒買行動。

行政院當時回應，近年加拿大已無典型BSE案例，世界動物衛生組織（WOAH）也將加拿大評定為牛海綿狀腦病（BSE）風險可忽略國家，等於所有年齡的牛隻皆屬安全無虞，均可於國際間自由貿易。

行政院表示，政府針對加拿大提出申請案進行審慎風險評估，陸續召開了兩次BSE專家諮詢會，並在2022年8月實地赴加拿大查核，經相關單位參考國際規範，並依據民眾的攝食習慣進行風險評估後，確認食用的風險可忽略，因此決定開放30月齡以上加國牛肉。

行政院明天將此案列入院會議程，預料經過跨部會討論後通過；至於何時開放及細節，行政院發言人林子倫及相關部會將在院會後例行記者會說明。

加拿大 行政院 食藥署

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