獨／陳明通論文指導不周…台大懲處內容曝光 學界：斬斷學閥態度明確

前國安局局長陳明通因涉學術倫理爭議，國民黨立委王鴻薇日前向台大檢舉其違反學倫，但根據台大教評會決議，陳明通雖遭認定指導不周，但情節依法不涉及「解聘」等重大懲處，也代表陳明通有望順利退休。但本報掌握，台大仍給予陳明通三大懲處，學界認為台大欲「斬斷學閥」的態度明確。

行政院副院長鄭文燦、新竹市前市長林智堅因台大國發所碩專班論文均遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，外界認為指導教授陳明通責無旁貸，立委王鴻薇亦向台大檢舉，並由台大召開學倫會、三級教評會審議，王鴻薇今率先揭露教評會結果，教評會認定陳明通指導不周，但因情節未達解聘程度，做出不予解聘決議。

但據本報了解，教評會依據教師法規定樣態，若將陳明通解聘將依法無據，但台大仍給予三項懲處，包括陳明通教授不能歸建擔任教授職、不能再申請延長服務，也不得再聘任台大的兼任教師。

學界大佬、靜宜大學監察人陳振貴分析，綜觀台大懲處，不得聘人為兼任教師，在於陳師退休後未來不得再回台大擔任兼任職，不得在系上開課，也不能再指導學生。又陳師已超過退休年齡65歲，也代表陳師不得辦理延退到70歲。

陳振貴指出，過去均有政界人士把持大學系所，並以此栽培人脈進而擴大其在政壇的影響力，因此被稱為學閥，此風不可長，也長年受到學界詬病，台大今天要求教師退休後不得再回校兼任，有切除、斬斷學閥的作用也象徵「到此為止」。以陳師的社會地位而言懲處難堪，但因為其將退休，也不致於太嚴重。

但陳振貴也說，陳師從台大退休後只要坊間其他私立大學有意聘用，還是能到其他私立學校兼任。歷來除非教授因性平案件遭革職，才會不得再到其他學校任職，學倫案則沒有這麼嚴重，只要其他學校教評會通過聘任案，陳師若仍有意待在學界還是可繼續任職。

一名國立大學教評會教師則指出，台大教評會的決議是依法有據，「只能說不符合社會的期待。」陳明通兩位學生學位都被撤銷，可見指導一定有瑕疵，但依法學倫案罪不及指導教授，若台大教評會做出不合法規的決定，屆時當事人若申訴也會被翻案，且指導教授不可能24小時盯著學生，罪及老師恐會無人願意擔任論文指導教授。