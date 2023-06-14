【重磅快評】陳明通安全下莊 證明了台大的虛偽與墮落

遮掩了多時，國安局前局長陳明通的學倫審議案結果終於揭曉，台大認定陳明通有指導不周等違失行為，但情節未達解聘程度，做出不予解聘決議，陳明通全身而退，保住了退休金。台大用「指導不周」輕輕帶過陳明通所涉及的多起重大學倫案，學倫案爆發迄今，台大所謂的改革，基本上都在打假球，只敢辦學生，卻不敢對陳明通開刀，最後的審議結果，更印證了何謂知識分子的虛偽。

去年7月間，當時的台北市議員王鴻薇揭發林智堅中華大學論文抄襲案，隨後林智堅也被爆出台大國發所碩士論文也有抄襲之嫌，其後林智堅的指導教授陳明通也遭多人檢舉學倫案。台大雖然很快就在一個月內就公布林智堅論文案調查結果，認定林智堅論文抄襲，並撤銷其碩士學位，但對於陳明通的學倫案卻進度緩慢。

隨後，行政院副院長鄭文燦台大國發所論文也被台大認定抄襲、撤銷學位，指導教授同樣是陳明通。陳明通更被接連爆料，除了指導論文的學生數驚人，更以「論文工廠」生產線產製的方式，將同一份民調結果一魚多吃，大量產製論文。接連的學術醜聞，除了重創台大國發所的聲譽外，更讓台大蒙羞。

面對外界的質疑聲浪，以及持續失血的學術聲望，台大陸續推出「改革」方案。由於林智堅、鄭文燦當初都是念在職專班，使得在職專班成為風暴核心，台大就通過決議，從112學年度開始，在職專班的畢業證書須加註「在職專班」字樣，被稱為「林智堅條款」。問題是，台大不徹底檢視在職專班的學術養成及學位取得過程的缺失，只在畢業證書上加註的作法，根本就是掩耳盜鈴。

最近台大又再決議，如果系所有學生學位論文違反學術倫理遭撤銷，校方可以啟動調查及檢討該指導教授；同時，如果有學生的論文3年內違法學術論理且撤銷學位達兩件以上，校方將會針對該系所進行訪查。問題是，這個做法並沒有溯及既往，也不見台大好好回頭檢視過去陳明通指導為數眾多的論文是否也有涉及抄襲，顯然也是打假球。

而台大對於陳明通的學倫審議更是一拖就是快一年，雖然在上月底就已完成三級教評會審議，對於這起社會矚目案件，台大卻是遮遮掩掩。直到今天檢舉人王鴻薇收到回函曝光結果，證實最後果然還是官官相護。對於審議結果，台大稱，雖然不能阻遏已發生的事實，但深刻檢討、引以為戒，問題是，從台大這種輕輕放過陳明通的作為，請問，「戒」在哪裡？只讓人看到台大忝為學術龍頭的虛假與墮落罷了。