陳明通學倫案未達解聘 教育部：依結果接續審議退休案

前國安局局長陳明通因涉學術倫理爭議，國民黨立委王鴻薇日前向台大檢舉其違反學倫，但根據台大教評會決議，陳明通雖遭認定指導不周，但情節依法不涉及「解聘」等重大懲處，也代表陳明通有望順利退休。教育部晚間則表示，今天（6/14）剛接獲台大提報的查處結果，將依此接續處理陳師退休案。

教育部今天表示，今日接獲台大所送陳明通學術倫理案查處結果公文，教育部後續將據以續處退休案。而本案查處結果，仍由台大依學倫案件處理相關規定辦理。

台大今天稍早則指出，依教師法，除有教師法第28條、第14條第1項及第15條第1項各款等情事而得以解聘外，並無其他懲處規定。後經三級教評會的審議，認定陳明通確有指導不周違失，但情節尚未達應予解聘的程度，決議不予解聘。

台大也說明，雖不能阻遏已發生的事實，但深刻檢討、引以為戒，已於6月2日教務會議中通過「精進學位論文品質實施辦法」、「精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法」等配套，盼藉多管齊下營造良善學倫環境。