大法官人事下周立院衝同意 賴士葆：時程過短

為同意四位大法官提名，立法院今起召開臨時會，下周審議大法官的人事同意權。國民黨立委賴士葆批評，審議時程過於簡短，蔡政府把立法院當成表決機器。

賴士葆說，過去大法官提名從被提名到審議，都有2個月的時間，現在連過場的時間都簡略為3個星期，全面執政的傲慢就是這樣，視法治如無物。在蔡政府眼中大法官的人事權不就是舉手表決的小事一樁。民進黨在國會過半，所以一批現成的表決部隊，提名任何人都保證通過，詳細深度詢答都可免了。一天公聽會、一天審查會的簡略程序，相對應於大法官握有憲法解釋權力的崇高地位，簡直草率到不成比例。

賴士葆提到，如果期待大法官超越黨派，獨立行使職權，就不應該都是民進黨包辦全額提名權，就不會提名檢察總長邢泰釗的妻子朱富美當大法官，因為將來會有利益衝突的問題；更遑論被提名人尤伯祥涉嫌教唆證人偽證的爭議問題，這樣的人選大大折損大法官的公信力和清譽。

賴士葆表示，蔡政府把立法院當作表決機器，只要走完程序，被提名人就順理成章的變成大法官，要制衡如此輕忽傲慢的態度，除非提高通過門檻，讓蔡英文不會提名同一黨派、相同意識形態的人，信實的回歸憲法的規定要超越黨派。否則大法官的名器就是被蔡英文糟蹋，成為像中選會、NCC等獨立機關全都淪為政黨的附隨組織。

賴士葆強調，檢驗過去這幾年，大法官所有聲請釋憲審查的案子，只有兩種結果：全都是照著執政黨的意思判決、或是不予以受理。當輿論難以理解大法官捨棄獨立崇高的專業替政黨效命，大法官或許感到遇有榮焉，可以為高層服務而竊喜。